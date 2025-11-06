НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 06.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Панатинайкос разплака Малмьо в края

          Това бе втори успех за “детелините” от началото на сезона, като те запазиха реалните си шансове да финишират в топ 8

          0
          7
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Отборът на Панатинайкос стигна до драматична победа с 1:0 срещу тима на Малмьо ФФ в среща от 4-ия кръг на основната схема в Лига Европа.

          - Реклама -

          Това бе втори успех за “детелините” от началото на сезона, като те запазиха реалните си шансове да финишират в топ 8.

          Малмьо от своя страна е само с едно равенство и три загуби, което сериозно компрометира шансовете на скандинавския гранд да извоюва квота за директните елиминации.

          Иначе домакините направиха всичко възможно да удържат равенството срещу коравите гърци, които дори изпуснаха дузпа през първото полувреме. В 20-ата минута зад бялата точка застана Карол Швидерски, но той не спечели надлъгването с вратаря Мелкер Елборг.

          Така се стигна до 85-ата минута, когато “детелините” нанесоха фаталния удар. Филип Джуричич получи подаване в наказателното поле и дръпна спусъка, за да изпрати към Атина безкрайно ценни три точки.

          В следващия кръг Панатинайкос ще приеме Щурм (Грац), докато Малмьо ФФ ще има гостуване на Нотингам Форест. И двата мача предстоят на 26-и ноември (четвъртък) от 22:00 часа българско време.

          Отборът на Панатинайкос стигна до драматична победа с 1:0 срещу тима на Малмьо ФФ в среща от 4-ия кръг на основната схема в Лига Европа.

          - Реклама -

          Това бе втори успех за “детелините” от началото на сезона, като те запазиха реалните си шансове да финишират в топ 8.

          Малмьо от своя страна е само с едно равенство и три загуби, което сериозно компрометира шансовете на скандинавския гранд да извоюва квота за директните елиминации.

          Иначе домакините направиха всичко възможно да удържат равенството срещу коравите гърци, които дори изпуснаха дузпа през първото полувреме. В 20-ата минута зад бялата точка застана Карол Швидерски, но той не спечели надлъгването с вратаря Мелкер Елборг.

          Така се стигна до 85-ата минута, когато “детелините” нанесоха фаталния удар. Филип Джуричич получи подаване в наказателното поле и дръпна спусъка, за да изпрати към Атина безкрайно ценни три точки.

          В следващия кръг Панатинайкос ще приеме Щурм (Грац), докато Малмьо ФФ ще има гостуване на Нотингам Форест. И двата мача предстоят на 26-и ноември (четвъртък) от 22:00 часа българско време.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Нотингам пропусна дузпа и се провали в Австрия

          Станимир Бакалов -
          Щурм (Грац) и Нотингам Форест завършиха наравно 0:0 в мач от четвъртия кръг на Лига Европа. По този начин и двата тима останаха с...
          Спорт

          Цървена звезда се справи с Лил в късна драма с дузпа

          Станимир Бакалов -
          Цървена звезда постигна първата си победа в основната фаза на Лига Европа след 1:0 в домакинството си на Лил в мач от четвъртия кръг....
          Спорт

          Базел нанесе трета поредна загуба на ФКСБ

          Станимир Бакалов -
          Базел надделя с 3:1 над ФКСБ в мач от четвъртия кръг на Лига Европа. С два гола се отличи легендата Джердан Шакири (19’ дузпа,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions