Панатинайкос разплака Малмьо в края

Отборът на Панатинайкос стигна до драматична победа с 1:0 срещу тима на Малмьо ФФ в среща от 4-ия кръг на основната схема в Лига Европа.

- Реклама -

Това бе втори успех за “детелините” от началото на сезона, като те запазиха реалните си шансове да финишират в топ 8.

Малмьо от своя страна е само с едно равенство и три загуби, което сериозно компрометира шансовете на скандинавския гранд да извоюва квота за директните елиминации.

Иначе домакините направиха всичко възможно да удържат равенството срещу коравите гърци, които дори изпуснаха дузпа през първото полувреме. В 20-ата минута зад бялата точка застана Карол Швидерски, но той не спечели надлъгването с вратаря Мелкер Елборг.

Така се стигна до 85-ата минута, когато “детелините” нанесоха фаталния удар. Филип Джуричич получи подаване в наказателното поле и дръпна спусъка, за да изпрати към Атина безкрайно ценни три точки.

В следващия кръг Панатинайкос ще приеме Щурм (Грац), докато Малмьо ФФ ще има гостуване на Нотингам Форест. И двата мача предстоят на 26-и ноември (четвъртък) от 22:00 часа българско време.