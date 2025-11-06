НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 06.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Папа Лъв XIV се обяви срещу политиката на Тръмп

          0
          8
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Папа Лъв XIV отправи призив за „задълбочено размишление“ върху начина, по който Съединените щати се отнасят към мигрантите, подчертавайки, че много хора са дълбоко засегнати от политиката на масови депортации, предаде BBC.

          - Реклама -

          В една от най-острите си критики досега към администрацията на президента Доналд Тръмп, първият папа, роден в САЩ, предупреди също, че бомбардировките на американски сили срещу венецуелски кораби, заподозрени в трафик на наркотици, могат да повишат напрежението в региона.

          Историческа среща във Ватикана: крал Чарлз III и папа Лъв XIV се помолиха заедно след пет века разделение (СНИНМКИ) Историческа среща във Ватикана: крал Чарлз III и папа Лъв XIV се помолиха заедно след пет века разделение (СНИНМКИ)

          Папата излезе пред телевизионните камери от папската резиденция в Кастел Гандолфо, като предложи да отговори на „един или два въпроса“. В изявлението си той подчерта, че много мигранти живеят в САЩ от години, без никога да са създавали проблеми, но сега са тежко засегнати от твърдата миграционна политика на президента Тръмп.

          „Има хора, които живеят в Америка от дълго време, работят, създават семейства и не причиняват вреда на никого, но въпреки това стават жертви на репресивни мерки. Това трябва да ни накара да се замислим,“

          каза Лъв XIV.
          Папа Лъв XIV критикува репресиите срещу мигрантите и големите фармацевтични компании Папа Лъв XIV критикува репресиите срещу мигрантите и големите фармацевтични компании

          Говорейки на английски и обръщайки се директно към американската публика, папата припомни основния католически принцип, че всеки християнин ще бъде съден според начина, по който е посрещнал „чужденеца“.

          След избирането му през май позициите на Лъв XIV по международни въпроси бяха по-умерени. Впоследствие обаче, миналия месец, той определи репресиите, водени от администрацията на Тръмп, като „нечовешки“, припомня BBC.

          Папа Лъв XIV отправи призив за „задълбочено размишление“ върху начина, по който Съединените щати се отнасят към мигрантите, подчертавайки, че много хора са дълбоко засегнати от политиката на масови депортации, предаде BBC.

          - Реклама -

          В една от най-острите си критики досега към администрацията на президента Доналд Тръмп, първият папа, роден в САЩ, предупреди също, че бомбардировките на американски сили срещу венецуелски кораби, заподозрени в трафик на наркотици, могат да повишат напрежението в региона.

          Историческа среща във Ватикана: крал Чарлз III и папа Лъв XIV се помолиха заедно след пет века разделение (СНИНМКИ) Историческа среща във Ватикана: крал Чарлз III и папа Лъв XIV се помолиха заедно след пет века разделение (СНИНМКИ)

          Папата излезе пред телевизионните камери от папската резиденция в Кастел Гандолфо, като предложи да отговори на „един или два въпроса“. В изявлението си той подчерта, че много мигранти живеят в САЩ от години, без никога да са създавали проблеми, но сега са тежко засегнати от твърдата миграционна политика на президента Тръмп.

          „Има хора, които живеят в Америка от дълго време, работят, създават семейства и не причиняват вреда на никого, но въпреки това стават жертви на репресивни мерки. Това трябва да ни накара да се замислим,“

          каза Лъв XIV.
          Папа Лъв XIV критикува репресиите срещу мигрантите и големите фармацевтични компании Папа Лъв XIV критикува репресиите срещу мигрантите и големите фармацевтични компании

          Говорейки на английски и обръщайки се директно към американската публика, папата припомни основния католически принцип, че всеки християнин ще бъде съден според начина, по който е посрещнал „чужденеца“.

          След избирането му през май позициите на Лъв XIV по международни въпроси бяха по-умерени. Впоследствие обаче, миналия месец, той определи репресиите, водени от администрацията на Тръмп, като „нечовешки“, припомня BBC.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Парламентът даде старт на процедурата за избор на нов генерален директор на БТА

          Дамяна Караджова -
          Депутатите одобриха процедурните правила за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция като първа точка от дневния ред на днешното заседание
          Война

          В Европа се готви „военен Шенген“ срещу Русия

          Иван Христов -
          Европейският съюз се готви „военен Шенген“ - за бързо разполагане на войски, оръжия, боеприпаси и евакуация на ранените в условията на потенциален конфликт с...
          Крими

          Стрелба по куче разтърси село Долно Абланово: „За мен този човек е убиец“

          Дамяна Караджова -
          Трагедия и страх в село Долно Абланово край Русе – жена изгуби домашния си любимец, след като неизвестен мъж откри стрелба по време на разходка.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions