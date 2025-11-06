Папа Лъв XIV се обяви срещу политиката на Тръмп

Папа Лъв XIV отправи призив за „задълбочено размишление“ върху начина, по който Съединените щати се отнасят към мигрантите, подчертавайки, че много хора са дълбоко засегнати от политиката на масови депортации, предаде BBC.

- Реклама -

В една от най-острите си критики досега към администрацията на президента Доналд Тръмп, първият папа, роден в САЩ, предупреди също, че бомбардировките на американски сили срещу венецуелски кораби, заподозрени в трафик на наркотици, могат да повишат напрежението в региона.

Папата излезе пред телевизионните камери от папската резиденция в Кастел Гандолфо, като предложи да отговори на „един или два въпроса“. В изявлението си той подчерта, че много мигранти живеят в САЩ от години, без никога да са създавали проблеми, но сега са тежко засегнати от твърдата миграционна политика на президента Тръмп.

„Има хора, които живеят в Америка от дълго време, работят, създават семейства и не причиняват вреда на никого, но въпреки това стават жертви на репресивни мерки. Това трябва да ни накара да се замислим,“ каза Лъв XIV.

Говорейки на английски и обръщайки се директно към американската публика, папата припомни основния католически принцип, че всеки християнин ще бъде съден според начина, по който е посрещнал „чужденеца“.

След избирането му през май позициите на Лъв XIV по международни въпроси бяха по-умерени. Впоследствие обаче, миналия месец, той определи репресиите, водени от администрацията на Тръмп, като „нечовешки“, припомня BBC.