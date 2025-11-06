НА ЖИВО
          Парламентът даде старт на процедурата за избор на нов генерален директор на БТА

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Депутатите одобриха процедурните правила за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА) като първа точка от дневния ред на днешното заседание на Народното събрание.

          Съгласно приетите правила, за избран се счита кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако никой не събере необходимото мнозинство, ще бъде открита нова процедура за избор.

          Единственото изказване по темата направи Ангел Янчев от „Възраждане“, който постави под въпрос решението срокът за подаване на кандидатури да бъде съкратен до седем дни.

          „Не разбирам защо е необходимо бързане, но въпреки това трябва да признаем, че БТА в момента е най-добре управляваната обществена медия. За разлика от БНТ и БНР, където управлението е проблематично и на моменти липсва“, заяви Янчев.

          От парламентарната трибуна той призова за „преосноваване на държавата“ и приемане на нова Конституция, което предизвика кратък смут в залата.

          След изказването му, председателят на Народното събрание Рая Назарян прекрати разискванията и гласуването премина бързо, като процедурните правила бяха приети без допълнителни дебати.

          След това депутатите продължиха с втората точка от дневния редпърво гласуване на промените в Закона за автомобилните превози, внесени от Цвета Караянчева (ГЕРБ-СДС).

