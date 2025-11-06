НА ЖИВО
          Първи коментар от АПС за съборения сарай на Доган: Това беше символ на демокрацията

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Първата бюджетна процедура в евро стартира с фалстарт, заяви Хасан Адемов от Алианс за права и свободи (АПС) в кулоарите на парламента.

          „Това, което се случи вчера с проваленото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на практика е удар върху бюджетната процедура“, коментира Адемов.

          Той определи проектобюджета за 2026 г. като „инерционен бюджет без реформи и без идея за консолидация“.

          „На този етап не виждаме никакви мерки, както за премахването на т.нар. автоматични механизми. В бюджета за МВР за догодина са предвидени разходи от 13 млрд. евро при общо 55 млрд. евро държавни разходи. Това означава, че системата просто няма да издържи“, заяви Адемов.

          Събориха сарая на Ахмед Доган в „Бояна“ Събориха сарая на Ахмед Доган в „Бояна“

          По думите му, положението в системата на здравеопазването е „още по-трагично“, а самият бюджет „не предлага нищо ново, освен удар върху бизнеса“.

          Председателят на парламентарната група на АПС Хайри Садъков коментира и разрушаването на бившия зимен „сарай“ на Ахмед Доган в столичния квартал Бояна.

          „Домът на нашата партия в Бояна не е просто сграда от тухли и вар – това е исторически символ на демокрацията и на поколения български граждани от всички етноси. Това, че събаряме материалите на един дом, не означава, че събаряме устоите, изградени от тези поколения. Напротив – стените в съзнанието на тези граждани стават още по-здрави, когато наблюдават това посегателство“, заяви Садъков.

          Мартин Димитров: Стига вече касички в бюджета Мартин Димитров: Стига вече касички в бюджета

