Първи коментар от АПС за съборения сарай на Доган: Това беше символ на демокрацията

Първата бюджетна процедура в евро стартира с фалстарт, заяви Хасан Адемов от Алианс за права и свободи (АПС) в кулоарите на парламента.
Той определи проектобюджета за 2026 г. като „инерционен бюджет без реформи и без идея за консолидация“.
По думите му, положението в системата на здравеопазването е „още по-трагично“, а самият бюджет „не предлага нищо ново, освен удар върху бизнеса“.
Председателят на парламентарната група на АПС Хайри Садъков коментира и разрушаването на бившия зимен „сарай“ на Ахмед Доган в столичния квартал Бояна.
