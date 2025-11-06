Първото голямо интервю на Анатоли Гавраилов във „Вечните песни на България“ след сензационното му участие в „Пееш или лъжеш“

Тази неделя, 9 ноември, от 20:00 часа по телевизия Евроком, зрителите ще видят първото голямо интервю на изключително талантливия певец Анатолий Гавраилов – звездата, която впечатли публиката със сензационното си участие в шоуто „Пееш или лъжеш“.

- Реклама -

От години Анатолий се занимава с народна музика и успява да я представи по свой авторски и съвременен начин. Той е един от младите изпълнители, които доказват, че фолклорът може да бъде едновременно традиционен и модерен. В интервюто Анатолий ще разкаже за пътя си към сцената, за любовта си към народната песен, както и за вдъхновението зад собствените му авторски творби. Сред тях се откроява песента „Рожден ден“, която бързо се превърна в истински хит и любима мелодия на публиката.

Очаква ви едно искрено и вдъхновяващо издание на „Вечните песни на България“ с водещ Владислав Славов – тази неделя от 20:00 часа по телевизия Евроком.