НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 06.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Първото голямо интервю на Анатоли Гавраилов във „Вечните песни на България“ след сензационното му участие в „Пееш или лъжеш“

          0
          7
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Тази неделя, 9 ноември, от 20:00 часа по телевизия Евроком, зрителите ще видят първото голямо интервю на изключително талантливия певец Анатолий Гавраилов – звездата, която впечатли публиката със сензационното си участие в шоуто „Пееш или лъжеш“.

          - Реклама -

          От години Анатолий се занимава с народна музика и успява да я представи по свой авторски и съвременен начин. Той е един от младите изпълнители, които доказват, че фолклорът може да бъде едновременно традиционен и модерен. В интервюто Анатолий ще разкаже за пътя си към сцената, за любовта си към народната песен, както и за вдъхновението зад собствените му авторски творби. Сред тях се откроява песента „Рожден ден“, която бързо се превърна в истински хит и любима мелодия на публиката.

          Очаква ви едно искрено и вдъхновяващо издание на „Вечните песни на България“ с водещ Владислав Славов – тази неделя от 20:00 часа по телевизия Евроком.

          Тази неделя, 9 ноември, от 20:00 часа по телевизия Евроком, зрителите ще видят първото голямо интервю на изключително талантливия певец Анатолий Гавраилов – звездата, която впечатли публиката със сензационното си участие в шоуто „Пееш или лъжеш“.

          - Реклама -

          От години Анатолий се занимава с народна музика и успява да я представи по свой авторски и съвременен начин. Той е един от младите изпълнители, които доказват, че фолклорът може да бъде едновременно традиционен и модерен. В интервюто Анатолий ще разкаже за пътя си към сцената, за любовта си към народната песен, както и за вдъхновението зад собствените му авторски творби. Сред тях се откроява песента „Рожден ден“, която бързо се превърна в истински хит и любима мелодия на публиката.

          Очаква ви едно искрено и вдъхновяващо издание на „Вечните песни на България“ с водещ Владислав Славов – тази неделя от 20:00 часа по телевизия Евроком.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Марк Рюте: НАТО надмина Русия в производството на боеприпаси

          Иван Христов -
          Страните-членки на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) обръщат тенденцията в производството на боеприпаси. Алиансът вече е в крак с Русия в тази област. Генералният...
          Война

          САЩ създават военна авиобаза в Дамаск

          Иван Христов -
          САЩ ще разположат войските си в сирийска авиобаза в Дамаск, съобщава Reuters, позовавайки се на източници. Вашингтон се надява да улесни прилагането на пакта за...
          Общество

          Звездата от „България търси талант“ Дениз Алендеров влиза във „Вечните песни на България“

          Никола Павлов -
          Тази събота, 8 ноември, в 20:00 ч. по телевизия Евроком зрителите ще видят един специален епизод на обичаното предаване „Вечните песни на България“ с...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions