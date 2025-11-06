Пазарът на земеделска земя в България: Продажбите поскъпват, а наемите поевтиняват

През 2024 г. пазарът на земеделска земя в България се характеризира с две противоположни тенденции – ръст в продажните цени на нивите и спад в цените за аренда. Средната цена за покупка на декар земеделска земя се е увеличила с 5,9%, докато средната рента е намаляла с 3,2%, сочат последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Средната цена на сделките с ниви в страната достига 1697 лева за декар, което представлява повишение от 90 лева спрямо 2023 г., когато цената е била 1607 лева за декар. За сравнение, ръстът през 2023 г. спрямо 2022 г. е бил по-значителен – 12,5 на сто.

Поскъпване на нивите се наблюдава в пет от шестте статистически района. Най-съществен е скокът в Югозападния район – с 27,7% до 876 лв./дка. Следват Северен централен район с ръст от 13,3% (до 1998 лв./дка) и Югоизточен район с 12,8% (до 1341 лв./дка). В Северозападния район увеличението е с 1,5% до 1664 лв./дка. Единствено в Южен централен район е регистриран спад от 0,6%.

Традиционно най-висока остава цената в Североизточния район, където декар земя се търгува средно за 2511 лева, отбелязвайки минимално увеличение от 1% спрямо предходната година.

При наемите тенденцията е обратна. През 2024 г. средната цена за аренда на един декар ниви в страната е 60 лева, което е с 3,2% по-малко в сравнение с 2023 година. Понижение е отчетено в четири района – Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Южен централен.

Най-осезаемо е поевтиняването на рентата в Североизточния район – с 9,3%. Въпреки това, с цена от 78 лева на декар, той остава регионът с най-скъпа аренда в страната. В Северозападния и Югозападния район цената за наем на ниви остава без промяна спрямо миналата година.

При постоянно затревените площи (пасища, мери и ливади) статистиката отчита спад в продажните цени с 4,9% до 367 лева за декар. В същото време средната цена за наем/аренда на този тип площи се запазва на нивото от 24 лева на декар, без промяна спрямо 2023 г.