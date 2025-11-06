НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 06.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Пазарът на земеделска земя в България: Продажбите поскъпват, а наемите поевтиняват

          0
          16
          A closeup shot of a hand of a young lady covered by red jacket with green field on the background
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          През 2024 г. пазарът на земеделска земя в България се характеризира с две противоположни тенденции – ръст в продажните цени на нивите и спад в цените за аренда. Средната цена за покупка на декар земеделска земя се е увеличила с 5,9%, докато средната рента е намаляла с 3,2%, сочат последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

          - Реклама -

          Средната цена на сделките с ниви в страната достига 1697 лева за декар, което представлява повишение от 90 лева спрямо 2023 г., когато цената е била 1607 лева за декар. За сравнение, ръстът през 2023 г. спрямо 2022 г. е бил по-значителен – 12,5 на сто.

          Поскъпване на нивите се наблюдава в пет от шестте статистически района. Най-съществен е скокът в Югозападния район – с 27,7% до 876 лв./дка. Следват Северен централен район с ръст от 13,3% (до 1998 лв./дка) и Югоизточен район с 12,8% (до 1341 лв./дка). В Северозападния район увеличението е с 1,5% до 1664 лв./дка. Единствено в Южен централен район е регистриран спад от 0,6%.

          Преходът към еврото: „Агрион“ с ясни правила за сделките със земеделска земя Преходът към еврото: „Агрион“ с ясни правила за сделките със земеделска земя

          Традиционно най-висока остава цената в Североизточния район, където декар земя се търгува средно за 2511 лева, отбелязвайки минимално увеличение от 1% спрямо предходната година.

          При наемите тенденцията е обратна. През 2024 г. средната цена за аренда на един декар ниви в страната е 60 лева, което е с 3,2% по-малко в сравнение с 2023 година. Понижение е отчетено в четири района – Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Южен централен.

          Най-осезаемо е поевтиняването на рентата в Североизточния район – с 9,3%. Въпреки това, с цена от 78 лева на декар, той остава регионът с най-скъпа аренда в страната. В Северозападния и Югозападния район цената за наем на ниви остава без промяна спрямо миналата година.

          Акад. Атанасов: Водите и земята ни – петролът и златото на България! Магията на българската храна Акад. Атанасов: Водите и земята ни – петролът и златото на България! Магията на българската храна

          При постоянно затревените площи (пасища, мери и ливади) статистиката отчита спад в продажните цени с 4,9% до 367 лева за декар. В същото време средната цена за наем/аренда на този тип площи се запазва на нивото от 24 лева на декар, без промяна спрямо 2023 г.

          През 2024 г. пазарът на земеделска земя в България се характеризира с две противоположни тенденции – ръст в продажните цени на нивите и спад в цените за аренда. Средната цена за покупка на декар земеделска земя се е увеличила с 5,9%, докато средната рента е намаляла с 3,2%, сочат последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

          - Реклама -

          Средната цена на сделките с ниви в страната достига 1697 лева за декар, което представлява повишение от 90 лева спрямо 2023 г., когато цената е била 1607 лева за декар. За сравнение, ръстът през 2023 г. спрямо 2022 г. е бил по-значителен – 12,5 на сто.

          Поскъпване на нивите се наблюдава в пет от шестте статистически района. Най-съществен е скокът в Югозападния район – с 27,7% до 876 лв./дка. Следват Северен централен район с ръст от 13,3% (до 1998 лв./дка) и Югоизточен район с 12,8% (до 1341 лв./дка). В Северозападния район увеличението е с 1,5% до 1664 лв./дка. Единствено в Южен централен район е регистриран спад от 0,6%.

          Преходът към еврото: „Агрион“ с ясни правила за сделките със земеделска земя Преходът към еврото: „Агрион“ с ясни правила за сделките със земеделска земя

          Традиционно най-висока остава цената в Североизточния район, където декар земя се търгува средно за 2511 лева, отбелязвайки минимално увеличение от 1% спрямо предходната година.

          При наемите тенденцията е обратна. През 2024 г. средната цена за аренда на един декар ниви в страната е 60 лева, което е с 3,2% по-малко в сравнение с 2023 година. Понижение е отчетено в четири района – Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Южен централен.

          Най-осезаемо е поевтиняването на рентата в Североизточния район – с 9,3%. Въпреки това, с цена от 78 лева на декар, той остава регионът с най-скъпа аренда в страната. В Северозападния и Югозападния район цената за наем на ниви остава без промяна спрямо миналата година.

          Акад. Атанасов: Водите и земята ни – петролът и златото на България! Магията на българската храна Акад. Атанасов: Водите и земята ни – петролът и златото на България! Магията на българската храна

          При постоянно затревените площи (пасища, мери и ливади) статистиката отчита спад в продажните цени с 4,9% до 367 лева за декар. В същото време средната цена за наем/аренда на този тип площи се запазва на нивото от 24 лева на декар, без промяна спрямо 2023 г.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Жестоко убийство в София: Охранител е задържан за смъртта на 41-годишна жена

          Никола Павлов -
          41-годишна жена е починала в резултат на тежък побой в София, като за престъплението е задържан охранител на строителен обект. Това съобщиха от СДВР...
          Икономика

          Исторически подпис: България и РСМ възобновяват столетния проект за жп връзка по Коридор №8

          Никола Павлов -
          България и Северна Македония направиха ключова стъпка към изграждането на дългоочакваната си железопътна връзка. Министрите на транспорта на двете страни подписаха споразумение за довършване...
          Политика

          Йордан Цонев: Увеличението на осигуровките е неизбежно, бизнесът трябва да понесе по-голям товар

          Никола Павлов -
          Увеличаването на осигурителната вноска е неизбежно и бизнесът трябва да поеме по-голяма тежест. Това заяви депутатът от „ДПС-Ново начало“ Йордан Цонев пред журналисти в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions