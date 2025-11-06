НА ЖИВО
      четвъртък, 06.11.25
          Пеевски коментира санкциите, наложени му по Магнитски

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски коментира в кулоарите на парламента санкциите, наложени му от САЩ и Великобритания.

          „От писмото видяхте, че никой, никъде, не е подавал нищо. Когато беше обявена английската санкция, изрично казаха, че тя подкрепя американската. Обжалвам американската и ще приключа и английската. Аз работя само по закон,“

          заяви Пеевски.
          Важно уточнение: Пеевски каза къде се е снимал Бойко Рашков с Мухарем-Мухата

          Той подчерта още, че подкрепя проектобюджета за 2026 г., тъй като в него са заложени всички искания на движението.

          „Всичко, което сме поискали за хората, е включено. Настоявах заплатите на полицаите, военните и на всички сектори, в които ги увеличихме, да се запазят. Казах, че ще подкрепям това правителство заради хората,“

          допълни той, цитиран от NOVA.

          Пеевски беше запитан и дали е имало срещи между него, Бойко Борисов, Христо Иванов, Асен Василев и Кирил Петков по време на т.нар. „сглобка“.

          Борисов: Санкциите по „Магнитски" могат да бъдат отменени, ако лицето се е поправило

          „Всички, когато бяхме в сглобката и работехме заедно, се надпреварваха да идват и да предлагат помощ по темата със санкциите. От никого не съм искал нищо,“

          коментира той.

          По думите му, дори Асен Василев, в присъствието на него и на Бойко Борисов, се е обадил на шефа на НАП Румен Спецов, за да изиска справка.

          „Каза му: ‘Моля, изпратете справка, че всички ревизии на г-н Пеевски, които извършвахме, докато бях министър, са приключили, за да е ясно, че той няма нарушения.’“

          Борисов: Санкциите по „Магнитски" могат да бъдат отменени, ако лицето се е поправило

