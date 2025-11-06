Пеевски коментира санкциите, наложени му по Магнитски

Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски коментира в кулоарите на парламента санкциите, наложени му от САЩ и Великобритания.

„От писмото видяхте, че никой, никъде, не е подавал нищо. Когато беше обявена английската санкция, изрично казаха, че тя подкрепя американската. Обжалвам американската и ще приключа и английската. Аз работя само по закон,“ заяви Пеевски. - Реклама -

Той подчерта още, че подкрепя проектобюджета за 2026 г., тъй като в него са заложени всички искания на движението.

„Всичко, което сме поискали за хората, е включено. Настоявах заплатите на полицаите, военните и на всички сектори, в които ги увеличихме, да се запазят. Казах, че ще подкрепям това правителство заради хората,“ допълни той, цитиран от NOVA.

Пеевски беше запитан и дали е имало срещи между него, Бойко Борисов, Христо Иванов, Асен Василев и Кирил Петков по време на т.нар. „сглобка“.

„Всички, когато бяхме в сглобката и работехме заедно, се надпреварваха да идват и да предлагат помощ по темата със санкциите. От никого не съм искал нищо,“ коментира той.

По думите му, дори Асен Василев, в присъствието на него и на Бойко Борисов, се е обадил на шефа на НАП Румен Спецов, за да изиска справка.