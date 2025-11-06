Пеевски коментира санкциите, наложени му по Магнитски

Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски коментира в кулоарите на парламента санкциите, наложени му от САЩ и Великобритания.
Той подчерта още, че подкрепя проектобюджета за 2026 г., тъй като в него са заложени всички искания на движението.
Пеевски беше запитан и дали е имало срещи между него, Бойко Борисов, Христо Иванов, Асен Василев и Кирил Петков по време на т.нар. „сглобка“.
По думите му, дори Асен Василев, в присъствието на него и на Бойко Борисов, се е обадил на шефа на НАП Румен Спецов, за да изиска справка.
