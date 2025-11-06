Пещера откриха две модерни училища с нов STEM център

Съвременната образователна среда е ключова за повишаване на мотивацията на децата за учене, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при откриването на две изцяло обновени училища в Пещера – Обединено училище „Любен Каравелов“ и Средно училище „Св. Климент Охридски“.
Двете училища са обновени с близо 7 млн. лева по Плана за възстановяване и устойчивост. Извършени са цялостно саниране на сградите, ремонт на покривите, подмяна на настилки и модернизиране на класните стаи, както и обособяване на нови зони за отдих и общи пространства.
Проектът в ОУ „Любен Каравелов“ е на стойност 2,5 млн. лева, като е изградена и фотоволтаична централа за енергийна ефективност. В училището се създава STEM център по природни науки, химия и физика с пет високотехнологични класни стаи и инвестиция от 250 000 лева. Там се обучават 275 ученици с професионална подготовка по заваряване, стругарство, обущарство и шивачество.
СУ „Св. Климент Охридски“ е модернизирано с 4,5 млн. лева, като в сградата са въведени енергоспестяващи мерки и съвременна учебна среда. Изгражда се STEM център с три високотехнологични класни стаи в направленията „Природни науки“, „Зелени технологии и устойчиво развитие“ и „Дизайн и 3D прототипиране“, също на стойност 250 000 лева. Там се обучават 308 ученици.
На церемониите присъстваха кметът на Пещера Йордан Младенов, областният управител на Пазарджик Валентина Кайтазова, началникът на РУО Дора Дулчева, както и учители и представители на общинската администрация.
По-рано през деня министърът посети и НУ „Михаил Каролиди“, където се изгражда STEM център по направленията „Природни науки“ и „Математика и информатика“. Учениците представиха демонстрации, свързани с безопасност на движението, опазване на околната среда и своите таланти.
В община Пещера в момента се изграждат седем училищни STEM центъра на обща стойност 1,5 млн. лева.
Посещението завърши с среща между министъра, директори и учители в новия Младежки център на Пещера, където бяха обсъдени приоритетите и предизвикателствата в образованието.