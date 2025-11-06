Пещера откриха две модерни училища с нов STEM център

Съвременната образователна среда е ключова за повишаване на мотивацията на децата за учене, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при откриването на две изцяло обновени училища в Пещера – Обединено училище „Любен Каравелов“ и Средно училище „Св. Климент Охридски“.

„Преди пет години, в условия на несигурност, породени от пандемията, правителството взе стратегическо решение за инвестиции в образованието. Тогава заложихме в Плана за възстановяване и устойчивост модернизация на инфраструктурата, изграждане на STEM кабинети и младежки центрове. Днес виждаме резултатите,“ подчерта Вълчев. - Реклама -

Двете училища са обновени с близо 7 млн. лева по Плана за възстановяване и устойчивост. Извършени са цялостно саниране на сградите, ремонт на покривите, подмяна на настилки и модернизиране на класните стаи, както и обособяване на нови зони за отдих и общи пространства.

Проектът в ОУ „Любен Каравелов“ е на стойност 2,5 млн. лева, като е изградена и фотоволтаична централа за енергийна ефективност. В училището се създава STEM център по природни науки, химия и физика с пет високотехнологични класни стаи и инвестиция от 250 000 лева. Там се обучават 275 ученици с професионална подготовка по заваряване, стругарство, обущарство и шивачество.

СУ „Св. Климент Охридски“ е модернизирано с 4,5 млн. лева, като в сградата са въведени енергоспестяващи мерки и съвременна учебна среда. Изгражда се STEM център с три високотехнологични класни стаи в направленията „Природни науки“, „Зелени технологии и устойчиво развитие“ и „Дизайн и 3D прототипиране“, също на стойност 250 000 лева. Там се обучават 308 ученици.

Министър Вълчев поздрави директорите Величка Василева (ОУ „Любен Каравелов“) и Павлинка Шопова (СУ „Св. Климент Охридски“) за активната им работа и благодари на местната власт за партньорството и подкрепата.

На церемониите присъстваха кметът на Пещера Йордан Младенов, областният управител на Пазарджик Валентина Кайтазова, началникът на РУО Дора Дулчева, както и учители и представители на общинската администрация.

По-рано през деня министърът посети и НУ „Михаил Каролиди“, където се изгражда STEM център по направленията „Природни науки“ и „Математика и информатика“. Учениците представиха демонстрации, свързани с безопасност на движението, опазване на околната среда и своите таланти.

В община Пещера в момента се изграждат седем училищни STEM центъра на обща стойност 1,5 млн. лева.

Посещението завърши с среща между министъра, директори и учители в новия Младежки център на Пещера, където бяха обсъдени приоритетите и предизвикателствата в образованието.