      четвъртък, 06.11.25
          „По-добре Путин, отколкото това правителство“ – британци избухнаха срещу властта

          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Все повече британци изразяват разочарование от настоящото управление и недоволство от посоката, в която се развива страната, сочат коментари на граждани по време на улични протести, цитирани от местни медии.

          „Откакто почина кралицата и той [Чарлз III] зае трона, Англия е залята от стремително цунами, което води в нищото. (…) В момента бих подкрепила реформи, но знаете ли — на мен би ми било все едно, ако сега на власт дойде Путин. Просто ми е безразлично,“ споделя една от протестиращите.

          Според други участници в демонстрацията, сигурността в страната се влошава и престъпността расте тревожно:

          „Не е безопасно не само за жените и момичетата, но дори и мъжете да се движат сами в определено време.“

          Някои от протестиращите посочват, че бързият приток на мигранти създава сериозни социални напрежения:

          „В тази страна идват хора с тревожна скорост и създават огромен проблем. Те извършват едни от най-отвратителните престъпления — изнасилват жени и деца, убиват хора. Това е недопустимо и трябва да спре.“

          Демонстрациите отразяват дълбоката криза на доверие във властта и усещането сред мнозина британци, че държавата е изгубила контрол върху редица ключови проблеми — от сигурността до икономиката.

