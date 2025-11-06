Все повече британци изразяват разочарование от настоящото управление и недоволство от посоката, в която се развива страната, сочат коментари на граждани по време на улични протести, цитирани от местни медии.

„Откакто почина кралицата и той [Чарлз III] зае трона, Англия е залята от стремително цунами, което води в нищото. (…) В момента бих подкрепила реформи, но знаете ли — на мен би ми било все едно, ако сега на власт дойде Путин. Просто ми е безразлично,“ споделя една от протестиращите. - Реклама -

Според други участници в демонстрацията, сигурността в страната се влошава и престъпността расте тревожно:

„Не е безопасно не само за жените и момичетата, но дори и мъжете да се движат сами в определено време.“

Някои от протестиращите посочват, че бързият приток на мигранти създава сериозни социални напрежения:

„В тази страна идват хора с тревожна скорост и създават огромен проблем. Те извършват едни от най-отвратителните престъпления — изнасилват жени и деца, убиват хора. Това е недопустимо и трябва да спре.“

Демонстрациите отразяват дълбоката криза на доверие във властта и усещането сред мнозина британци, че държавата е изгубила контрол върху редица ключови проблеми — от сигурността до икономиката.