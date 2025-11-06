„По-добре Путин, отколкото това правителство“ – британци избухнаха срещу властта

Все повече британци изразяват разочарование от настоящото управление и недоволство от посоката, в която се развива страната, сочат коментари на граждани по време на улични протести, цитирани от местни медии.
Според други участници в демонстрацията, сигурността в страната се влошава и престъпността расте тревожно:
Някои от протестиращите посочват, че бързият приток на мигранти създава сериозни социални напрежения:
Демонстрациите отразяват дълбоката криза на доверие във властта и усещането сред мнозина британци, че държавата е изгубила контрол върху редица ключови проблеми — от сигурността до икономиката.
