По спешност: ДСБ поиска изслушване на здравния министър

„Демократи за силна България“ (ДСБ) внесоха в Народното събрание официално искане за изслушване на министъра на здравеопазването Силви Кирилов. Повод за това стана колективната оставка на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница.
От партията настояват да се установи дали е вярна информацията, че техническата документация за обществената поръчка е била укрита от съвета. Според Йордан Иванов от ДСБ, ако това се докаже, министърът трябва да понесе отговорност.
Той допълни, че министърът трябва да представи пред депутатите ясен план за бъдещето на проекта.
Според него оставката на съвета, който е бил гарант за прозрачност, е „нов национален скандал“.
Той разкритикува и факта, че здравният министър е приел оставката, вместо да търси решение на проблема.
По-рано през деня Общественият съвет за Национална детска болница подаде оставка, която беше приета от министър Силви Кирилов.
