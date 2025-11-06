НА ЖИВО
          По спешност: ДСБ поиска изслушване на здравния министър

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Демократи за силна България“ (ДСБ) внесоха в Народното събрание официално искане за изслушване на министъра на здравеопазването Силви Кирилов. Повод за това стана колективната оставка на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница.

          От партията настояват да се установи дали е вярна информацията, че техническата документация за обществената поръчка е била укрита от съвета. Според Йордан Иванов от ДСБ, ако това се докаже, министърът трябва да понесе отговорност.

          „Депозираме в деловодството на Народното събрание искане за изслушване на министъра на здравеопазването Силви Кирилов и ресорния заместник, за да разберем дали е вярно, че е била скрита техническата документация за обществената поръчка от Обществения съвет. Ако документацията е скрита, това е повод за оставка,“ заяви Йордан Иванов.

          Здравният министър прие оставката на Обществения съвет за детската болница Здравният министър прие оставката на Обществения съвет за детската болница

          Той допълни, че министърът трябва да представи пред депутатите ясен план за бъдещето на проекта.

          „Искаме министърът да дойде тук и даде план за това как ще продължи процесът по изграждане на Национална детска болница. Общественият съвет е направил явно и прозрачно изявление, че документацията е скрита от тях,“ каза Иванов.

          Според него оставката на съвета, който е бил гарант за прозрачност, е „нов национален скандал“.

          „Имаме нов национален скандал и това е случаят с оставката за Национална детска болница. Това е силно притеснително събитие, защото Общественият съвет даваше гаранция за прозрачност. Сега, като има оставка, която Силви Кирилов по необясними причини приема, процесът за детската болница е делегитимиран,“ посочи още Иванов.

          Общественият съвет за Националната детска болница подаде оставка (ВИДЕО) Общественият съвет за Националната детска болница подаде оставка (ВИДЕО)

          Той разкритикува и факта, че здравният министър е приел оставката, вместо да търси решение на проблема.

          „Той вместо да се извини, приема тази оставка и така стигаме до днес, когато ние искаме изслушване на министъра в утрешния ден сутринта,“ допълни Йордан Иванов.

          По-рано през деня Общественият съвет за Национална детска болница подаде оставка, която беше приета от министър Силви Кирилов.

