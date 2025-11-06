Ситуацията при Константиновка се изостря за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). В условията на дъжд и мъгли руската армия започва да прониква в чертите на врага. Едновременно с това руснаците провеждат щурм в Запорожка област, който не се покрива от медиите в светлината на развиващата се ситуация в Покровск. Такъв коментар направи полковникът от запаса на ВМС на ВСУ Владислав Селезньов в интервю пред „Украинското радио“.

- Реклама -

Що се отнася до критичните точки на фронта, Покровск и Мирноград са приоритетните райони, където се водят най-ожесточени боеве. Има обаче и по-слабо оповестяван участък от фронта, където настъплението на руснаците е още по-бързо.

Експертът отбеляза, че Русия иска да поеме контрол над Покровск и Мирноград, за да образува трамплин за атака от юг, водеща до по-нататъшно настъпление към Славянск и Краматорск.

„Разбира се, противникът непрекъснато търси варианти за атака, тъй като челните атаки не дават резултат, нито тиловите щурмове с използване на голям брой бронирани машини. Затова противникът прибягва до други подходи – или инфилтрация на малки групи, или затягане на хватката на полуобкръжение около Покровск и Мирноград“, отбеляза той.

По думит му, ситуацията на Константиновския сектор се влошава за ВСУ. В дъждовни и мъгливи условия руската армия започва да прониква по-дълбоко в града Константиновка, маскирайки се като цивилни.

В същото време експертът отбелязва, че докато фокусът е върху Покровск, Мирноград и Купянск, Русия осъществява териториални придобивки и напредък в друг район. Това е границата на три области: Донецка, Днепропетровска и Запорожка.

„Врагът напредва там и ожесточените боеве продължават. Този участък от фронта представлява 13% от всички вражески щурмове. Териториалните придобивки представляват до 40% от общия брой квадратни километри, които са попаднали под контрола на врага през последната седмица… Въпреки ожесточените боеве в Покровск, настъплението на врага там е значително по-бавно, отколкото в източната Запорожка област“, обяснява Селезнов.

Той отбеляза, че ситуацията трябва да се стабилизира възможно най-бързо, тъй като настъплението на руснаците създава проблеми не само за левия фланг на ВСУ в южната Запорожка област, но и за украинските части в районите на Покровск и Мирноград, тъй като руснаците се стремят да овладеят логистичните маршрути.