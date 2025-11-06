НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 06.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          „Правда“: Разгромът на ВСУ във Волчанск приближава Харковска област към референдум

          0
          0
          Руснаците в Харковска област
          Руснаците в Харковска област
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Битката за Волчанск е към своя край и руската армия контролира по-голямата част от града и разширява буферната си зона около него. Какво означава това за Харков, Харковска област и цялата фронтова линия? На тези въпроси отговаря колумнисткият на руската „Правда“ Любов Степушова.

          - Реклама -

          Операциите на руските въоръжени сили във Волчанск и Липци, Харковска област, започнаха през май 2024 г. с цел създаване на буфер за сигурност за Белгородска област.

          Според военния анализатор Андрей Марочко, руската армия в момента контролира приблизително 80% от територията на Волчанск, след като е разчистила целия северен бряг на река Волча. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са загубили контрол над всички многоетажни сгради и трябва само да си върнат нискоетажния сектор на юг. Едновременно с това руските сили напредват близо до Синелниково, западно от града, и Тихое, на изток. Операция по взривяване на бента на Белгородския язовир на река Северски Донец не успя да помогне на украинските въоръжени сили; наводнението заля и окопите им в тази посока.

          ВСУ в момента не могат да се концентрират върху този сектор, тъй като направленията Купянско, Константиновско и Покровско са далеч по-взискателни към ресурси, а резервите са ограничени.

          Волчанск е важен не само като неразделна част от буфера за сигурност, но и като трамплин за натиск върху Харков от североизток, особено ако руската армия има успех в района на Липци. Ако тя напредне малко по-на югозападно от Вовчанск по Северски Донец, това ще създаде основите за свързване с Двуреченския плацдарм и завладяване на 3000 квадратни километра територия с център Велики Бурлук в Харковска област (вижте диаграмата).

          В Купянск руските въоръжени сили продължават да затягат обкръжението на гарнизона на ВСУ, напредвайки по десния бряг на река Оскол (достигайки до село Садовое) и от Куриловка в обща посока Купянск-Узловая.

          „Загубата на Купянск и Покровск ще ускори катастрофални събития за ВСУ – догодина ще се случи предаването на Краматорск, Славянск и Запорожие. Руските сили могат да достигнат и Днепър и да окупират Харковска област, като е възможно дори да проникнат в града от изгодни позиции в западните или южните покрайнини на града“, пише авторът.

          Новата тактика на руските въоръжени сили, заедно с изтощението на украинския личен състав, им позволява да превземат градове, без да унищожават инфраструктурата.

          Битката за Волчанск е към своя край и руската армия контролира по-голямата част от града и разширява буферната си зона около него. Какво означава това за Харков, Харковска област и цялата фронтова линия? На тези въпроси отговаря колумнисткият на руската „Правда“ Любов Степушова.

          - Реклама -

          Операциите на руските въоръжени сили във Волчанск и Липци, Харковска област, започнаха през май 2024 г. с цел създаване на буфер за сигурност за Белгородска област.

          Според военния анализатор Андрей Марочко, руската армия в момента контролира приблизително 80% от територията на Волчанск, след като е разчистила целия северен бряг на река Волча. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са загубили контрол над всички многоетажни сгради и трябва само да си върнат нискоетажния сектор на юг. Едновременно с това руските сили напредват близо до Синелниково, западно от града, и Тихое, на изток. Операция по взривяване на бента на Белгородския язовир на река Северски Донец не успя да помогне на украинските въоръжени сили; наводнението заля и окопите им в тази посока.

          ВСУ в момента не могат да се концентрират върху този сектор, тъй като направленията Купянско, Константиновско и Покровско са далеч по-взискателни към ресурси, а резервите са ограничени.

          Волчанск е важен не само като неразделна част от буфера за сигурност, но и като трамплин за натиск върху Харков от североизток, особено ако руската армия има успех в района на Липци. Ако тя напредне малко по-на югозападно от Вовчанск по Северски Донец, това ще създаде основите за свързване с Двуреченския плацдарм и завладяване на 3000 квадратни километра територия с център Велики Бурлук в Харковска област (вижте диаграмата).

          В Купянск руските въоръжени сили продължават да затягат обкръжението на гарнизона на ВСУ, напредвайки по десния бряг на река Оскол (достигайки до село Садовое) и от Куриловка в обща посока Купянск-Узловая.

          „Загубата на Купянск и Покровск ще ускори катастрофални събития за ВСУ – догодина ще се случи предаването на Краматорск, Славянск и Запорожие. Руските сили могат да достигнат и Днепър и да окупират Харковска област, като е възможно дори да проникнат в града от изгодни позиции в западните или южните покрайнини на града“, пише авторът.

          Новата тактика на руските въоръжени сили, заедно с изтощението на украинския личен състав, им позволява да превземат градове, без да унищожават инфраструктурата.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Трагичен случай: ВиК служител загина в Лясковец

          Никола Павлов -
          Работник на "ВиК" е загинал при трудов инцидент по време на отстраняване на авария в Лясковец, област Велико Търново. По първоначална информация върху мъжа са...
          Политика

          Реформа: Терзиев предложи нова структура на администрацията в София

          Никола Павлов -
          Кметът на София Васил Терзиев внесе в Столичния общински съвет доклад с предложение за нова структура на общинската администрация, изготвена след задълбочен анализ на...
          Политика

          Йотова: Бюджетът не е социален, а е абракадабра с цифри

          Никола Павлов -
          Предложеният проектобюджет за 2026 г. не е социален, както се опитват да го представят от управляващото мнозинство – това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions