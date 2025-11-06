НА ЖИВО
          Правната комисия в НС: Главният прокурор да отменя прекратяване на наказателно производство в определени случаи

          Главният прокурор ще може да отменя прекратяване на наказателно производство при определени случаи. Това прие окончателно парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси с поправките е Наказателно-процесуалния кодекс, предаде БНР. 
          Поправките в Наказателно-процесуалния кодекс, предложени от правителството, въвеждат изрични основания, при които главният прокурор да може да отменя постановления за прекратяване на наказателни производства.

          Те предвиждат обвинител номер едно да може да се намесва в няколко случая – при установяване на неистински доказателства, при престъпление от страна на прокурор или разследващ орган, при неизвестни на държавното обвинение обстоятелства или доказателства от съществено значение за делото, или когато има решение на Европейския съд по правата на човека за нарушения в производството.

          Промените въвеждат възможност потърпевшите или техни наследници да искат от съда ускоряване на наказателното производство и преди да е повдигнато обвинение, ако е минала повече от една година от образуването на досъдебно производство и няма привлечени обвиняеми.

          Законопроектът е в съответствие с ангажиментите на страната ни по Плана за възстановяване и устойчивост.

