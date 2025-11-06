Продължава разследването срещу задържания експерт от фонд „Земеделие“

Продължава разследването срещу служител от Държавен фонд „Земеделие“, който е поискал и получил подкуп от 1000 лв. Според прокуратурата, обвиняемият измамил земеделски производител от района на Костинброд, като му заявил, че предстои повторна проверка, която можел да „скрие“ срещу пари.
Служителят е задържан в момента на получаване на парите, а срещу него вече е повдигнато обвинение. Прокуратурата ще поиска постоянно задържане под стража, а от Държавен фонд „Земеделие“ са реагирали незабавно — служителят е уволнен.
