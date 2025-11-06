Продължава разследването срещу задържания експерт от фонд „Земеделие“

Продължава разследването срещу служител от Държавен фонд „Земеделие“, който е поискал и получил подкуп от 1000 лв. Според прокуратурата, обвиняемият измамил земеделски производител от района на Костинброд, като му заявил, че предстои повторна проверка, която можел да „скрие“ срещу пари.

„Самият служител на Държавен фонд ‘Земеделие’ му се е обадил и му е казал, че има някои нередности и предстои кръстосана проверка, при която ще проверяват всичките му земи, насаждения. Дали отговарят на всички изисквания, за да може да получи съответната субсидия, която му се полага“, обясни окръжният прокурор на София Наталия Николова.

Служителят е задържан в момента на получаване на парите, а срещу него вече е повдигнато обвинение. Прокуратурата ще поиска постоянно задържане под стража, а от Държавен фонд „Земеделие“ са реагирали незабавно — служителят е уволнен.