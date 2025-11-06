НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 06.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Продължава разследването срещу задържания експерт от фонд „Земеделие“

          0
          22
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Продължава разследването срещу служител от Държавен фонд „Земеделие“, който е поискал и получил подкуп от 1000 лв. Според прокуратурата, обвиняемият измамил земеделски производител от района на Костинброд, като му заявил, че предстои повторна проверка, която можел да „скрие“ срещу пари.

          - Реклама -
          Задържаха експерт от фонд „Земеделие“ с подкуп Задържаха експерт от фонд „Земеделие“ с подкуп

          „Самият служител на Държавен фонд ‘Земеделие’ му се е обадил и му е казал, че има някои нередности и предстои кръстосана проверка, при която ще проверяват всичките му земи, насаждения. Дали отговарят на всички изисквания, за да може да получи съответната субсидия, която му се полага“, обясни окръжният прокурор на София Наталия Николова.

          Служителят е задържан в момента на получаване на парите, а срещу него вече е повдигнато обвинение. Прокуратурата ще поиска постоянно задържане под стража, а от Държавен фонд „Земеделие“ са реагирали незабавно — служителят е уволнен.

          Продължава разследването срещу служител от Държавен фонд „Земеделие“, който е поискал и получил подкуп от 1000 лв. Според прокуратурата, обвиняемият измамил земеделски производител от района на Костинброд, като му заявил, че предстои повторна проверка, която можел да „скрие“ срещу пари.

          - Реклама -
          Задържаха експерт от фонд „Земеделие“ с подкуп Задържаха експерт от фонд „Земеделие“ с подкуп

          „Самият служител на Държавен фонд ‘Земеделие’ му се е обадил и му е казал, че има някои нередности и предстои кръстосана проверка, при която ще проверяват всичките му земи, насаждения. Дали отговарят на всички изисквания, за да може да получи съответната субсидия, която му се полага“, обясни окръжният прокурор на София Наталия Николова.

          Служителят е задържан в момента на получаване на парите, а срещу него вече е повдигнато обвинение. Прокуратурата ще поиска постоянно задържане под стража, а от Държавен фонд „Земеделие“ са реагирали незабавно — служителят е уволнен.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Мартин Димитров: Стига вече касички в бюджета

          Георги Петров -
          „С подобни аргументи ние и работодателските организации поискахме оттегляне и пренаписване на бюджета. Това е критично важно да се направи, защото иначе вървим към...
          Общество

          България и Северна Македония ще бъдат свързани с жп тунел

          Дамяна Караджова -
          Днес министрите Гроздан Караджов и Александър Николоски ще подпишат споразумение за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен тунел
          Общество

          Ремонт затваря изпреварващите ленти на „Тракия“

          Дамяна Караджова -
          Отново временна организация на движението по автомагистрала „Тракия“. Агенция „Пътна инфраструктура“ предупреждава шофьорите, че днес между 8:00 и 18:00 ч.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions