Проф. Антоанета Христова: В България реформи не се правят, разговорът за бюджета е безсмислен

„В България реформи не се правят, разговорът за бюджета е безсмислен.“

Това каза порф. Антоанета Христова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Професор Христова разкритикува липсващите реформи в администрацията, както и в социалните политики.

„Майките очакват детски градини, малки групи и качествен персонал, който да гледа децата им, за да имат те желание да оставят там децата си и да отидат спокойни на работа. Това е много-мотивиращо да бъдеш родител, отколкото простото вдигане на майчинските“, заяви още гостенката.

По думите на политическия анализатор е безспорен факт, че хората в България са зле финансово и управлението не прави нищо в посока да промени това.

Относно евентуални предстоящи избори гостенката обясни, че хората не виждат избор. Според нея опозицията в парламента излъчва лошо послание за конфликт между себе си.