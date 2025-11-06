Проф. Антоанета Христова: В България реформи не се правят, разговорът за бюджета е безсмислен

Това каза порф. Антоанета Христова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Професор Христова разкритикува липсващите реформи в администрацията, както и в социалните политики.
По думите на политическия анализатор е безспорен факт, че хората в България са зле финансово и управлението не прави нищо в посока да промени това.
Относно евентуални предстоящи избори гостенката обясни, че хората не виждат избор. Според нея опозицията в парламента излъчва лошо послание за конфликт между себе си.
