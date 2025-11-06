НА ЖИВО
          - Реклама -
          Проф. Антоанета Христова: В България реформи не се правят, разговорът за бюджета е безсмислен

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „В България реформи не се правят, разговорът за бюджета е безсмислен.“

          Това каза порф. Антоанета Христова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Професор Христова разкритикува липсващите реформи в администрацията, както и в социалните политики.

          „Майките очакват детски градини, малки групи и качествен персонал, който да гледа децата им, за да имат те желание да оставят там децата си и да отидат спокойни на работа. Това е много-мотивиращо да бъдеш родител, отколкото простото вдигане на майчинските“, заяви още гостенката.

          По думите на политическия анализатор е безспорен факт, че хората в България са зле финансово и управлението не прави нищо в посока да промени това.

          Относно евентуални предстоящи избори гостенката обясни, че хората не виждат избор. Според нея опозицията в парламента излъчва лошо послание за конфликт между себе си.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Командир Ловец: За пет дни руската армия ще превземе източната част на Купянск

          Иван Христов -
          Руската армия ще превземе източната част на Купянск в Харковска област в рамките на следващите пет дни. Това обяви командирът на щурмовия отряд на...
          Инциденти

          Трагичен случай: ВиК служител загина в Лясковец

          Никола Павлов -
          Работник на "ВиК" е загинал при трудов инцидент по време на отстраняване на авария в Лясковец, област Велико Търново. По първоначална информация върху мъжа са...
          Social

          „Правда“: Разгромът на ВСУ във Волчанск приближава Харковска област към референдум

          Иван Христов -
          Битката за Волчанск е към своя край и руската армия контролира по-голямата част от града и разширява буферната си зона около него. Какво означава...

