Проф. Кантарджиев: Пикът на грипа се очаква през януари

Бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев съобщи, че през миналата – 44-та седмица, в референтната лаборатория на центъра не е открит грипен вирус. Той заяви това в ефира на предаването „Здравей, България“ по NOVA, като уточни, че пикът на заболяването се очаква през януари.
По думите му, ваксинационната кампания за хора над 65 години се подкрепя активно от Здравноосигурителния фонд, като този сезон са осигурени със 100 000 ваксини повече спрямо миналата година.
Той поясни, че доставките на противогрипни медикаменти се извършват поетапно, а много хора вече са се записали при фармацевтите.
Според данните на Националния център по заразни и паразитни болести, през последната седмица случаите на COVID-19 са по-малко в сравнение с предходната.
Той увери, че в момента няма епидемиологична заплаха, а се наблюдава разнообразие от вируси, причиняващи хрема, кашлица, дискомфорт и температура.
Проф. Кантарджиев напомни, че първите огнища на грип и доказани случаи на различни щамове обикновено се появяват през ноември.
