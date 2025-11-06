Проф. Кантарджиев: Пикът на грипа се очаква през януари

Бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев съобщи, че през миналата – 44-та седмица, в референтната лаборатория на центъра не е открит грипен вирус. Той заяви това в ефира на предаването „Здравей, България“ по NOVA, като уточни, че пикът на заболяването се очаква през януари.

„В момента е най-подходящото време за ваксинация, защото, въпреки катастрофалните прогнози, грипът все още не се е развил сериозно,“ припомни професорът. - Реклама -

По думите му, ваксинационната кампания за хора над 65 години се подкрепя активно от Здравноосигурителния фонд, като този сезон са осигурени със 100 000 ваксини повече спрямо миналата година.

„Назалните ваксини за деца също са увеличени – с около 5 хиляди броя повече,“ допълни Кантарджиев.

Той поясни, че доставките на противогрипни медикаменти се извършват поетапно, а много хора вече са се записали при фармацевтите.

„Аптекарите ще уведомяват пациентите, когато ваксините пристигнат,“ уточни експертът.

Според данните на Националния център по заразни и паразитни болести, през последната седмица случаите на COVID-19 са по-малко в сравнение с предходната.

„И докладът на Европейския център за контрол на заболяванията в Стокхолм показва намаляване на коронавирусните инфекции в Европа,“ добави Кантарджиев.

Той увери, че в момента няма епидемиологична заплаха, а се наблюдава разнообразие от вируси, причиняващи хрема, кашлица, дискомфорт и температура.

„Тези вируси имат по-дълъг инкубационен период от грипа и инфекцията се развива по-бавно. При първи симптоми може да се вземат мерки – болкоуспокояващи за гърлото, антиоксиданти и умерени количества витамини, които подпомагат по-бързото възстановяване,“ съветва специалистът.

Проф. Кантарджиев напомни, че първите огнища на грип и доказани случаи на различни щамове обикновено се появяват през ноември.