НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 06.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Проф. Кантарджиев: Пикът на грипа се очаква през януари

          0
          12
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев съобщи, че през миналата – 44-та седмица, в референтната лаборатория на центъра не е открит грипен вирус. Той заяви това в ефира на предаването „Здравей, България“ по NOVA, като уточни, че пикът на заболяването се очаква през януари.

          „В момента е най-подходящото време за ваксинация, защото, въпреки катастрофалните прогнози, грипът все още не се е развил сериозно,“

          припомни професорът.
          - Реклама -

          По думите му, ваксинационната кампания за хора над 65 години се подкрепя активно от Здравноосигурителния фонд, като този сезон са осигурени със 100 000 ваксини повече спрямо миналата година.

          „Назалните ваксини за деца също са увеличени – с около 5 хиляди броя повече,“

          допълни Кантарджиев.

          Той поясни, че доставките на противогрипни медикаменти се извършват поетапно, а много хора вече са се записали при фармацевтите.

          „Аптекарите ще уведомяват пациентите, когато ваксините пристигнат,“

          уточни експертът.

          Според данните на Националния център по заразни и паразитни болести, през последната седмица случаите на COVID-19 са по-малко в сравнение с предходната.

          „И докладът на Европейския център за контрол на заболяванията в Стокхолм показва намаляване на коронавирусните инфекции в Европа,“

          добави Кантарджиев.

          Той увери, че в момента няма епидемиологична заплаха, а се наблюдава разнообразие от вируси, причиняващи хрема, кашлица, дискомфорт и температура.

          „Тези вируси имат по-дълъг инкубационен период от грипа и инфекцията се развива по-бавно. При първи симптоми може да се вземат мерки – болкоуспокояващи за гърлото, антиоксиданти и умерени количества витамини, които подпомагат по-бързото възстановяване,“

          съветва специалистът.

          Проф. Кантарджиев напомни, че първите огнища на грип и доказани случаи на различни щамове обикновено се появяват през ноември.

          „Декември е периодът, в който започва епидемичното разпространение, а пикът настъпва в края на януари и февруари – тогава болните са най-много“,

          посочи той.

          Бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев съобщи, че през миналата – 44-та седмица, в референтната лаборатория на центъра не е открит грипен вирус. Той заяви това в ефира на предаването „Здравей, България“ по NOVA, като уточни, че пикът на заболяването се очаква през януари.

          „В момента е най-подходящото време за ваксинация, защото, въпреки катастрофалните прогнози, грипът все още не се е развил сериозно,“

          припомни професорът.
          - Реклама -

          По думите му, ваксинационната кампания за хора над 65 години се подкрепя активно от Здравноосигурителния фонд, като този сезон са осигурени със 100 000 ваксини повече спрямо миналата година.

          „Назалните ваксини за деца също са увеличени – с около 5 хиляди броя повече,“

          допълни Кантарджиев.

          Той поясни, че доставките на противогрипни медикаменти се извършват поетапно, а много хора вече са се записали при фармацевтите.

          „Аптекарите ще уведомяват пациентите, когато ваксините пристигнат,“

          уточни експертът.

          Според данните на Националния център по заразни и паразитни болести, през последната седмица случаите на COVID-19 са по-малко в сравнение с предходната.

          „И докладът на Европейския център за контрол на заболяванията в Стокхолм показва намаляване на коронавирусните инфекции в Европа,“

          добави Кантарджиев.

          Той увери, че в момента няма епидемиологична заплаха, а се наблюдава разнообразие от вируси, причиняващи хрема, кашлица, дискомфорт и температура.

          „Тези вируси имат по-дълъг инкубационен период от грипа и инфекцията се развива по-бавно. При първи симптоми може да се вземат мерки – болкоуспокояващи за гърлото, антиоксиданти и умерени количества витамини, които подпомагат по-бързото възстановяване,“

          съветва специалистът.

          Проф. Кантарджиев напомни, че първите огнища на грип и доказани случаи на различни щамове обикновено се появяват през ноември.

          „Декември е периодът, в който започва епидемичното разпространение, а пикът настъпва в края на януари и февруари – тогава болните са най-много“,

          посочи той.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Първи коментар от АПС за съборения сарай на Доган: Това беше символ на демокрацията

          Никола Павлов -
          Първата бюджетна процедура в евро стартира с фалстарт, заяви Хасан Адемов от Алианс за права и свободи (АПС) в кулоарите на парламента. „Това, което се...
          Общество

          Общественият съвет за Националната детска болница подаде оставка

          Дамяна Караджова -
          Общественият съвет, който следеше реализацията на проекта за Национална детска болница, подава оставка.
          Общество

          Скок на цените на всички цигари от Нова година

          Георги Петров -
          От 1 януари 2026 г. се очаква поскъпване на всички тютюневи изделия в България заради планираното увеличение на акцизните ставки, заложено в проектобюджета за...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions