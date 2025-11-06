НА ЖИВО
          Правосъдие

          Пуснаха бившия тенисист Карен Хачатрян срещу 5000 лева

          Златка Райкова и Карен Хачатрян
          Златка Райкова и Карен Хачатрян
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Днес Софийският апелативен съд реши, че Карен Хачатрян, арестуван през октомври по обвинение в манипулиране на резултати от спортни срещи, ще бъде освободен от ареста, след като плати гаранция от 5000 лева.

          По време на заседанието съдът отхвърли искането на защитника му, адвокат Любомир Таков, процесът да се проведе при закрити врати, въпреки аргумента, че така ще бъдат опазени подробности от личния живот на обвиняемия и неговото семейство.

          Карен Хачатрян нашумя покрай брака си със Златка Райкова, сключен преди две години. В съдебната зала стана ясно, че двамата вече са се развели тихомълком, а Хачатрян се грижи за сина им.

          Според информацията, проблемите му със закона датират от 2019 г., когато Международната агенция за почтеност в тениса отстранява Карен и брат му Юри Хачатрян от професионалния спорт. Преди това двамата са били обещаващи тенисисти, получили българско гражданство за високи спортни постижения.

          Освен текущото дело, срещу Хачатрян е постъпило и искане за екстрадиция, а междувременно той и Златка Райкова се разследват за пране на пари, придобити от уговорени спортни мачове. Според разследващите, средствата са били изпирани чрез луксозни пътувания, автомобили, бижута и недвижими имоти.

