Радостин Василев: Ще сезираме САЩ, че Борисов е откраднал няколко милиарда

Това каза председателят на ПП МЕЧ Радостин Василев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Василев разкритикува сериозно правителството на сглобката и припомни, че Кирил Петков и Христо Иванов са правили заедно с Пеевски конституционна реформа.
По думите на председателя на МЕЧ имаме бюджет е на грабежа, на кражбата и на фалита. Той коментира и напрежението между партиите в парламента.
Заместник-председателят припомни вчерашното предложение на МЕЧ за закупуване на „Лукойл“ от държавата. Той посочи, че са получили подкрепа по този въпрос само от „Възраждане“.
Г-н Василев, Практиката до тук показа : Едно е да кажете , че ще направите заявеното от Вас, а е съвсем друго да го извършите в действителност !!! По скоро ще чакате нови оферти за нови сглобки!