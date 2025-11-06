Радостин Василев: Ще сезираме САЩ, че Борисов е откраднал няколко милиарда

„Ще сезираме САЩ, че Борисов е откраднал няколко милиарда.“

Това каза председателят на ПП МЕЧ Радостин Василев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Василев разкритикува сериозно правителството на сглобката и припомни, че Кирил Петков и Христо Иванов са правили заедно с Пеевски конституционна реформа.

По думите на председателя на МЕЧ имаме бюджет е на грабежа, на кражбата и на фалита. Той коментира и напрежението между партиите в парламента.

„Партии като „Величие“ трябва да изчезнат от Народното събрание“, посочи още гостът.

Заместник-председателят припомни вчерашното предложение на МЕЧ за закупуване на „Лукойл“ от държавата. Той посочи, че са получили подкрепа по този въпрос само от „Възраждане“.