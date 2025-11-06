Райли Киоу за свръхестествената връзка с покойната си майка Лиса Мари Пресли

Райли Киоу, актриса и внучка на Елвис Пресли, сподели за свръхестествените преживявания, които е имала след смъртта на майка си, Лиса Мари Пресли. В навечерието на третата годишнина от нейната кончина на 12 януари 2023 г., Киоу разкрива, че усеща силна и необяснима връзка с покойната си майка, особено по време на работата си като съавтор на нейните мемоари, озаглавени „От тук до великото неизвестно“.
По време на специален женски обяд на „Академията x Chanel“, проведен на 4 ноември, Киоу коментира пред списание PEOPLE, че получава знаци от майка си, които приема като одобрение за книгата.
36-годишната звезда от сериала „Дейзи Джоунс и Шестте“ не навлезе в конкретика, но уточни, че е описала част от тези преживявания в послеслова на меката корица на книгата, която излиза на 11 ноември. Киоу вярва, че е наследила тази чувствителност от самата Лиса Мари. Единственото дете на Елвис и Присила Пресли е била едва на девет години, когато баща ѝ умира, и според дъщеря ѝ е имала предчувствие за трагедията.
Подобно на майка си, Райли също е изпитала силно интуитивно усещане в момента на смъртта на Лиса Мари. Актрисата била в самолет и се опитвала да се свърже с майка си, като изпращала съобщения на баща си, музиканта Дани Киоу. Тогава внезапно почувствала, че „майка ѝ напуска земята“.
Малко след това тя пише на баща си с въпроса дали майка ѝ е починала, на което той отговаря: „Да, преди две-три минути.“
