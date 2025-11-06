Райли Киоу за свръхестествената връзка с покойната си майка Лиса Мари Пресли

Райли Киоу, актриса и внучка на Елвис Пресли, сподели за свръхестествените преживявания, които е имала след смъртта на майка си, Лиса Мари Пресли. В навечерието на третата годишнина от нейната кончина на 12 януари 2023 г., Киоу разкрива, че усеща силна и необяснима връзка с покойната си майка, особено по време на работата си като съавтор на нейните мемоари, озаглавени „От тук до великото неизвестно“.

По време на специален женски обяд на „Академията x Chanel“, проведен на 4 ноември, Киоу коментира пред списание PEOPLE, че получава знаци от майка си, които приема като одобрение за книгата.

Мисля, че ако си отворен за тези неща, те са навсякъде“, заяви тя. „Завършихме мемоарите през 2023 г., след смъртта ѝ. Така че със сигурност усещам връзка с онзи свят. Има моменти, които са… твърде странни, за да не означават нещо.“

36-годишната звезда от сериала „Дейзи Джоунс и Шестте“ не навлезе в конкретика, но уточни, че е описала част от тези преживявания в послеслова на меката корица на книгата, която излиза на 11 ноември. Киоу вярва, че е наследила тази чувствителност от самата Лиса Мари. Единственото дете на Елвис и Присила Пресли е била едва на девет години, когато баща ѝ умира, и според дъщеря ѝ е имала предчувствие за трагедията.

„Притеснявам се да го кажа, защото заглавията могат да излязат извън контрола, но тя наистина имаше усещане за нещо… беше много интуитивна“, разказа Райли в интервю за Дрю Баримор през 2024 г. „И не по някакъв ‘уу-уу’ начин, а по много земен и делови. Беше невероятно.“

Подобно на майка си, Райли също е изпитала силно интуитивно усещане в момента на смъртта на Лиса Мари. Актрисата била в самолет и се опитвала да се свърже с майка си, като изпращала съобщения на баща си, музиканта Дани Киоу. Тогава внезапно почувствала, че „майка ѝ напуска земята“.

„Да, имах го това усещане. Просто някак го знаех. Имаше и други инциденти и здравословни проблеми преди това, но тогава не почувствах същото. Този път беше различно – като някаква капитулация. Просто усетих, че нещо се случва“, сподели Киоу.

Малко след това тя пише на баща си с въпроса дали майка ѝ е починала, на което той отговаря: „Да, преди две-три минути.“