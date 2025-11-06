Разбиха ОПГ за трафик на мигранти

Организирана престъпна група, занимаваща се с превоз на нелегални мигранти, беше неутрализирана при специализирана операция на служители от „Гранична полиция“ и СДВР, съобщи NOVA.
На брифинг окръжният прокурор на София Наталия Николова поясни, че групата е превозвала мигранти от района на Бургас с крайна дестинация Сърбия.
Плащанията за превоза, по думите на прокурора, са били извършвани след успешното транспортиране – от лица, намиращи се в Турция, които са превеждали сумите към организаторите.
Към момента петима души са привлечени като обвиняеми, като три от тях са обвинени не само за участие в организирана престъпна група, но и за вторична престъпна дейност – превоз на мигранти.
Според нея ръководителят на групата все още не е установен. Сред обвиняемите има една жена и четирима мъже, на възраст между 21 и 33 години, като всички са безработни, а четирима от тях имат предишни присъди, свързани с престъпления срещу миграцията.
Той съобщи, че при обиските на 13 адреса в Софийска област са били открити пари, униформи и дрехи, имитиращи полицейски, с надписи „Полиция“ и „Миграция“.
Групата е действала около една година и е превозвала основно мъже от Афганистан и Пакистан.
