      четвъртък, 06.11.25
          Начало България Крими

          Разбиха ОПГ за трафик на мигранти

          Снимка: БГНЕС
          Организирана престъпна група, занимаваща се с превоз на нелегални мигранти, беше неутрализирана при специализирана операция на служители от „Гранична полиция“ и СДВР, съобщи NOVA.

          На брифинг окръжният прокурор на София Наталия Николова поясни, че групата е превозвала мигранти от района на Бургас с крайна дестинация Сърбия.

          „Междинна спирка обикновено е била в София-град или София-област, откъдето лицата са продължавали към ‘зелената граница’“,

          уточни тя.
          Плащанията за превоза, по думите на прокурора, са били извършвани след успешното транспортиране – от лица, намиращи се в Турция, които са превеждали сумите към организаторите.

          Към момента петима души са привлечени като обвиняеми, като три от тях са обвинени не само за участие в организирана престъпна група, но и за вторична престъпна дейност – превоз на мигранти.

          „Групата е от второ ниво в структурата на ОПГ. Тя се е занимавала с координация и наемане на шофьори, както и с осъществяване на превозите в страната. Крайната цел е била преминаване през сръбската граница. Обвинението е за действия с користна цел – извличане на материална облага,“

          обясни Николова.
          Според нея ръководителят на групата все още не е установен. Сред обвиняемите има една жена и четирима мъже, на възраст между 21 и 33 години, като всички са безработни, а четирима от тях имат предишни присъди, свързани с престъпления срещу миграцията.

          „Това е поредна подобна група, която успяваме да разбием. Тя е действала от средата на миналата година. Заедно със СДВР координирахме усилията си, защото тези структури обикновено имат няколко нива – организаторите определят маршрутите и поддържат връзки със съседни държави,“

          коментира главният комисар Антон Златанов, директор на Главна дирекция „Гранична полиция“.

          Той съобщи, че при обиските на 13 адреса в Софийска област са били открити пари, униформи и дрехи, имитиращи полицейски, с надписи „Полиция“ и „Миграция“.

          „Чрез тези фалшиви униформи членовете на групата са се опитвали да си осигурят алиби по време на превозите,“

          добави Златанов.
          Групата е действала около една година и е превозвала основно мъже от Афганистан и Пакистан.

          „Повечето шофьори, участвали в трафика, вече са установени и срещу тях има образувани досъдебни производства. Извършени са множество претърсвания, при които са иззети мобилни телефони, GPS устройства, електронни носители и униформи, наподобяващи полицейски,“

          допълни прокурор Николова.

