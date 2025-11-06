Реформа: Терзиев предложи нова структура на администрацията в София

Кметът на София Васил Терзиев внесе в Столичния общински съвет доклад с предложение за нова структура на общинската администрация, изготвена след задълбочен анализ на функциите, процесите и отговорностите в управлението на столицата.
Целта на промените е да се изгради по-устойчива и предвидима управленска система, с по-ясно разпределение на отговорностите, по-висока ефективност и по-добра координация между екипите, като няма да се увеличава общата численост на администрацията.
Нов заместник-кмет по градоустройство
Една от основните промени е създаването на позиция „заместник-кмет по градоустройство“, който ще има стратегическа роля в планирането и развитието на София. Целта е да се възстанови балансът между политическата отговорност и експертната независимост в градоустройството.
Главният архитект ще запази експертните си правомощия по Закона за устройство на територията – издаване на разрешения за строеж, одобряване на проекти и контрол на законността.
Оптимизация без увеличаване на администрацията
Новата структура включва:
създаване на направление „Сигурност“;
звено за стратегически комуникации;
инспекторат за противодействие на корупцията;
административна единица за поддръжка на изградените обекти.
Всички промени ще бъдат реализирани без увеличаване на щата, чрез оптимизация на съществуващия ресурс.
По-добра координация и отчетност
Новата структура въвежда ясно разграничение между стратегическите, експертните и административните функции, с по-преки линии на отчетност и контрол. Ще се прилага нов модел на екипна работа по общи проекти, насочен към интегрирани решения в интерес на гражданите.
Докладът за новата структура ще бъде разгледан на заседание на Столичния общински съвет на 13 ноември.
