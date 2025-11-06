НА ЖИВО
      четвъртък, 06.11.25
          Реформа: Терзиев предложи нова структура на администрацията в София

          Никола Павлов
          Кметът на София Васил Терзиев внесе в Столичния общински съвет доклад с предложение за нова структура на общинската администрация, изготвена след задълбочен анализ на функциите, процесите и отговорностите в управлението на столицата.

          Целта на промените е да се изгради по-устойчива и предвидима управленска система, с по-ясно разпределение на отговорностите, по-висока ефективност и по-добра координация между екипите, като няма да се увеличава общата численост на администрацията.

          „Тази структура е резултат от внимателен анализ на процесите. Предлагаме модел, който не обслужва конкретни хора, а обществения интерес, и търсим устойчивост – модел, който ще работи еднакво добре и след този мандат“, заяви Терзиев.

          Нов заместник-кмет по градоустройство

          Една от основните промени е създаването на позиция „заместник-кмет по градоустройство“, който ще има стратегическа роля в планирането и развитието на София. Целта е да се възстанови балансът между политическата отговорност и експертната независимост в градоустройството.

          Главният архитект ще запази експертните си правомощия по Закона за устройство на територията – издаване на разрешения за строеж, одобряване на проекти и контрол на законността.

          „Главният архитект трябва да бъде експерт, избран с конкурс, който гарантира професионализъм и независимост, но не и човек, който определя политиката на развитие на града“, подчерта Терзиев.

          Оптимизация без увеличаване на администрацията

          Новата структура включва:

          • създаване на направление „Сигурност“;
          • звено за стратегически комуникации;
          • инспекторат за противодействие на корупцията;
          • административна единица за поддръжка на изградените обекти.

          Всички промени ще бъдат реализирани без увеличаване на щата, чрез оптимизация на съществуващия ресурс.

          По-добра координация и отчетност

          Новата структура въвежда ясно разграничение между стратегическите, експертните и административните функции, с по-преки линии на отчетност и контрол.
          Ще се прилага нов модел на екипна работа по общи проекти, насочен към интегрирани решения в интерес на гражданите.

          Докладът за новата структура ще бъде разгледан на заседание на Столичния общински съвет на 13 ноември.

