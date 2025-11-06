НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 06.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Ремонт затваря изпреварващите ленти на „Тракия“

          0
          14
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Отново временна организация на движението по автомагистрала „Тракия“.
          Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) предупреждава шофьорите, че днес между 8:00 и 18:00 ч. трябва да се движат с повишено внимание в участъка от 98-ия до 100-ия километър в област Пазарджик.

          „В отсечката ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица,“ уточняват от агенцията.

          - Реклама -

          По време на ремонта поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващите ленти в двете посоки – към Бургас и София.
          Трафикът ще преминава в свободните ленти, за да се избегнат сериозни задръствания.

          Ремонтни дейности на „Тракия“: движението ще се пренасочва в свободните ленти Ремонтни дейности на „Тракия“: движението ще се пренасочва в свободните ленти

          От АПИ апелират към шофьорите да спазват стриктно правилата за движение и ограничението на скоростта, както и да не предприемат рискови изпреварвания в ремонтния участък.

          Ремонтните дейности са част от програмата за поддръжка на пътната безопасност по основните магистрални трасета.

          Отново временна организация на движението по автомагистрала „Тракия“.
          Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) предупреждава шофьорите, че днес между 8:00 и 18:00 ч. трябва да се движат с повишено внимание в участъка от 98-ия до 100-ия километър в област Пазарджик.

          „В отсечката ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица,“ уточняват от агенцията.

          - Реклама -

          По време на ремонта поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващите ленти в двете посоки – към Бургас и София.
          Трафикът ще преминава в свободните ленти, за да се избегнат сериозни задръствания.

          Ремонтни дейности на „Тракия“: движението ще се пренасочва в свободните ленти Ремонтни дейности на „Тракия“: движението ще се пренасочва в свободните ленти

          От АПИ апелират към шофьорите да спазват стриктно правилата за движение и ограничението на скоростта, както и да не предприемат рискови изпреварвания в ремонтния участък.

          Ремонтните дейности са част от програмата за поддръжка на пътната безопасност по основните магистрални трасета.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          България и Северна Македония ще бъдат свързани с жп тунел

          Дамяна Караджова -
          Днес министрите Гроздан Караджов и Александър Николоски ще подпишат споразумение за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен тунел
          Политика

          Правната комисия в НС: Главният прокурор да отменя прекратяване на наказателно производство в определени случаи

          Владимир Висоцки -
          Главният прокурор ще може да отменя прекратяване на наказателно производство при определени случаи. Това прие окончателно парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси с...
          България

          Гечев: Нелегитимен парламент тика България незаконно към еврозоната

          Ирина Илиева -
          В ефира на „Контра“ по телевизия „Евроком“, икономистът и бивш министър Румен Гечев оспори легитимността на процеса по присъединяване на България към еврозоната, като...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions