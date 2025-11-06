Ремонт затваря изпреварващите ленти на „Тракия“

Отново временна организация на движението по автомагистрала „Тракия“.

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) предупреждава шофьорите, че днес между 8:00 и 18:00 ч. трябва да се движат с повишено внимание в участъка от 98-ия до 100-ия километър в област Пазарджик.

„В отсечката ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица,“ уточняват от агенцията. - Реклама -

По време на ремонта поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващите ленти в двете посоки – към Бургас и София.

Трафикът ще преминава в свободните ленти, за да се избегнат сериозни задръствания.

От АПИ апелират към шофьорите да спазват стриктно правилата за движение и ограничението на скоростта, както и да не предприемат рискови изпреварвания в ремонтния участък.

Ремонтните дейности са част от програмата за поддръжка на пътната безопасност по основните магистрални трасета.