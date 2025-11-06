Ремонт затваря изпреварващите ленти на „Тракия“

Отново временна организация на движението по автомагистрала „Тракия“. Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) предупреждава шофьорите, че днес между 8:00 и 18:00 ч. трябва да се движат с повишено внимание в участъка от 98-ия до 100-ия километър в област Пазарджик.
По време на ремонта поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващите ленти в двете посоки – към Бургас и София. Трафикът ще преминава в свободните ленти, за да се избегнат сериозни задръствания.
От АПИ апелират към шофьорите да спазват стриктно правилата за движение и ограничението на скоростта, както и да не предприемат рискови изпреварвания в ремонтния участък.
Ремонтните дейности са част от програмата за поддръжка на пътната безопасност по основните магистрални трасета.
Отново временна организация на движението по автомагистрала „Тракия“. Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) предупреждава шофьорите, че днес между 8:00 и 18:00 ч. трябва да се движат с повишено внимание в участъка от 98-ия до 100-ия километър в област Пазарджик.
По време на ремонта поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващите ленти в двете посоки – към Бургас и София. Трафикът ще преминава в свободните ленти, за да се избегнат сериозни задръствания.
От АПИ апелират към шофьорите да спазват стриктно правилата за движение и ограничението на скоростта, както и да не предприемат рискови изпреварвания в ремонтния участък.
Ремонтните дейности са част от програмата за поддръжка на пътната безопасност по основните магистрални трасета.