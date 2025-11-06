Рубен Аморим за Манчестър Юнайтед: Нека продължим напред и за малко да забравим миналото

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим отвърна на казаното от Кристиано Роналдо в интервю с журналиста Пиърс Морган. Бившият нападател на „червените дяволи“ Роналдо не е уверен, че Аморим ще извади Юнайтед от тежкото положение, в което се намира в последните години, независимо че в момента манчестърци нямат загуба в последните си четири мача във Висшата лига – три победи и едно равенство.

„Той знае, че има огромно влияние във всичко, което казва за нас. Нека се фокусираме върху бъдещето“, призова Аморим на днешната си пресконференция и добави:

„Знаем като клуб, че направихме много грешки в миналото, но се опитваме да променим това. Така че нека не се концентрираме върху случилото се. А точно напротив – върху това, което предстои. Променяме много неща в структурата, начина, по който играчите да се държат. Правим всичко това и се подобряваме. Нека продължим напред и за малко да забравим миналото“, каза още португалският наставник на Юнайтед.

„Червените дяволи“ гостуват на Тотнъм в събота, 8 ноември, от 14:30 часа българско време.