Русия остави без ток въглищните мини в Днепропетровска област, хиляди миньори са под земята

Русия нанесе нови удари по въглищните мини в Днепропетровска област. Атаката е спряла тока в осем мини, а хиляди миньори са били под земята по време на атаката, съобщи министърът на енергетиката на Украйна Светлана Гринчук, цитирана от УНИАН.

„В резултат на поредната руска атака е спрян тока в осем въглищни мини в Днепропетровска област. Към момента на инцидента 2595 миньори са били под земята“, отбеляза министърът.

Според нея няма предварителни съобщения за жертви или ранени в резултат на руската атака. Спасители и персонал на мините бързо организираха евакуацията на хората на повърхността.

„Русия продължава енергийния си терор. Този последен удар изложи на риск живота на хиляди миньори. Русия продължава да води война срещу цивилното население. Тактиката на руснаците е ясна: да оставят украинците без ток и отопление през зимата“, отбеляза Гринчук.