Западът се готви да обвини Русия за евентуална авария в Запорожката атомна електроцентрала (АЕЦ). Това се казва в изявление на пресбюро на руската Служба за външно разузнаване, получено от ТАСС.

- Реклама -

„Западът се готви да обвини Русия за евентуална авария в Запорожката АЕЦ. Пресбюро на руската служба за външно разузнаване съобщава, че според информация, получена от СВР, европейските страни членки на НАТО призовават киевския режим спешно да намери начини за промяна на хода на украинския конфликт, който е негативен за западняците, и общественото му възприятие на Запад. Най-ефективният начин за постигане на тази цел се предлага да се извърши мащабен саботаж с жертви сред украинците и жителите на страните от ЕС, подобен на трагедията с полет MH17 на Malaysia Airlines през 2014 г.“, се казва в изявлението.

Пресбюрото отбелязва, че във връзка с това се разглежда вариантът за саботиране на Запорожката АЕЦ чрез разтопяване на активната зона на нейните ядрени реактори. „Влиятелната британска неправителствена организация Chatham House вече е изчислила последствията от подобна авария. Данните от специално проведено компютърно моделиране показват, че предвид ветровите модели и движението на въздушните маси, жителите на контролираните от Киев райони и гражданите на страните от ЕС близо до западната граница на Украйна биха се намирали в зоната на разпръскване на радиоактивни частици“, подчертава руската Служба за външно разузнаване. „Мозъчният тръст смята, че най-трудният аспект от прилагането на подобен план е как да се припише отговорността за бедствието на Русия“.

В тази връзка, добави пресбюрото, Chatham House възнамерява предварително да подготви случай за „всеки сценарий“. „Планира се да се осигури медийно отразяване на ситуацията по такъв начин, че западната общественост „недвусмислено да заеме страната на Киев“ при определянето кой е виновен за инцидента“, отбеляза руската Служба за външно разузнаване.

Пресбюрото повтори, че дори „по въпросите на ядрената безопасност, толкова важни за широката общественост, тоталитарно-либералните елити действат по отдавна установени, нечовешки модели“. „Колективният Запад отново е готов да заблуди и дори да убие украинци и граждани на западни страни, за да припише престъпленията на киевския режим на Русия и да оправдае русофобската му политика и усилията му за разпалване на война“, заключи руската Служба за външно разузнаване.