      четвъртък, 06.11.25
          Война

          Руските удари оставиха ключовия украински град Павлоград без електричество

          Иван Христов
          Град Павлоград в Днепропетровска област е напълно без електричество след руска атака с дронове, съобщи в Telegram Владислав Гайвоненко, началник на Днепропетровската областна военна администрация, предава УНИАН.

          „Градът и някои населени места в Синелниковския район са останали без ток“, отбеляза той.

          Гайвоненко също така отбеляза, че някои потребители на електроенергия вече са били свързани отново чрез резервни линии.

          Междувременно, канали за мониторинг наскоро съобщиха, че нови групи руски дронове се насочват към Павлоград.

