Подразделения от руската групировка войски „Център“ са осуетили три опита на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) да излязат от обкръжението край Покровск, съобщава Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

„Отразихме 13 атаки на противника от района на село Гришино в ДНР, целящи деблокиране на обкръжените подразделения на украинските въоръжени сили (в Покровск – бел. ред.). Три опита на бойци от 425-и щурмов полк на украинските въоръжени сили да излязат от обкръжението в северна посока бяха осуетени“, заявяват от руското военно ведомство.

В самия Покровск щурмови групи на руската 2-ра армия продължават да унищожават обкръжени украински подразделения в източната част на Централния район и в западната индустриална зона. Те също така разчистват Гнатовка и Рог в Донецка област от украински бойци. През последните 24 часа руските сили са овладели 64 сгради и, отбелязва министерството. Като цяло, групировката „Център“ е подобрила тактическата си позиция и е разбила украински части близо до селата Торецкое, Родинское, Доброполе и Котлино в Донецка област, както и близо до Демурино и Волное в Днепропетровска област.

В Димитров части от 5-та мотострелкова бригада на 51-ва руска армия продължиха активното си настъпление към микрорайон „Западный“ и са превзели 19 сгради от украински бойци, се добавя в съобщението на МО РФ.