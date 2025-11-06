НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 06.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руснаците са осуетили опити на ВСУ да пробият обкръжението при Покровск

          0
          22
          Изстрел на руско оръдие
          Изстрел на руско оръдие
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Подразделения от руската групировка войски „Център“ са осуетили три опита на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) да излязат от обкръжението край Покровск, съобщава Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

          - Реклама -

          „Отразихме 13 атаки на противника от района на село Гришино в ДНР, целящи деблокиране на обкръжените подразделения на украинските въоръжени сили (в Покровск – бел. ред.). Три опита на бойци от 425-и щурмов полк на украинските въоръжени сили да излязат от обкръжението в северна посока бяха осуетени“, заявяват от руското военно ведомство.

          В самия Покровск щурмови групи на руската 2-ра армия продължават да унищожават обкръжени украински подразделения в източната част на Централния район и в западната индустриална зона. Те също така разчистват Гнатовка и Рог в Донецка област от украински бойци. През последните 24 часа руските сили са овладели 64 сгради и, отбелязва министерството. Като цяло, групировката „Център“ е подобрила тактическата си позиция и е разбила украински части близо до селата Торецкое, Родинское, Доброполе и Котлино в Донецка област, както и близо до Демурино и Волное в Днепропетровска област.

          В Димитров части от 5-та мотострелкова бригада на 51-ва руска армия продължиха активното си настъпление към микрорайон „Западный“ и са превзели 19 сгради от украински бойци, се добавя в съобщението на МО РФ.

          Подразделения от руската групировка войски „Център“ са осуетили три опита на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) да излязат от обкръжението край Покровск, съобщава Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

          - Реклама -

          „Отразихме 13 атаки на противника от района на село Гришино в ДНР, целящи деблокиране на обкръжените подразделения на украинските въоръжени сили (в Покровск – бел. ред.). Три опита на бойци от 425-и щурмов полк на украинските въоръжени сили да излязат от обкръжението в северна посока бяха осуетени“, заявяват от руското военно ведомство.

          В самия Покровск щурмови групи на руската 2-ра армия продължават да унищожават обкръжени украински подразделения в източната част на Централния район и в западната индустриална зона. Те също така разчистват Гнатовка и Рог в Донецка област от украински бойци. През последните 24 часа руските сили са овладели 64 сгради и, отбелязва министерството. Като цяло, групировката „Център“ е подобрила тактическата си позиция и е разбила украински части близо до селата Торецкое, Родинское, Доброполе и Котлино в Донецка област, както и близо до Демурино и Волное в Днепропетровска област.

          В Димитров части от 5-та мотострелкова бригада на 51-ва руска армия продължиха активното си настъпление към микрорайон „Западный“ и са превзели 19 сгради от украински бойци, се добавя в съобщението на МО РФ.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Дронове парализираха летището в Брюксел и осуетиха визита на премиера на Саксония-Анхалт за сътрудничество в борбата с дронове

          Иван Христов -
          Райнер Хазелоф, министър-председателят на Саксония-Анхалт, не успя да стигне до Брюксел навреме, защото полетът му се забави поради незаконни полети на дронове. Той пътуваше...
          Война

          Анджелина Джоли посети Херсон и Николаев

          Иван Христов -
          Холивудската актриса Анджелина Джоли посети не само Херсон, но и Николаев по време на визитата си в Украйна. Пътуването беше организирано от фондация „Наследство...
          Война

          Марк Рюте: НАТО надмина Русия в производството на боеприпаси

          Иван Христов -
          Страните-членки на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) обръщат тенденцията в производството на боеприпаси. Алиансът вече е в крак с Русия в тази област. Генералният...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions