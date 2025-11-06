Въпреки че Покровск в Донецка област е най-горещият участък на фронта към днешна дата, тежките боеве продължават по цялата линия на съприкосновение, особено в Запорожка област, пише украинското издание „Зеркало недели“.

В сряда 67-ма отделна механизирана бригада съобщи, че руснаците се готвят за мащабна офанзива близо до Гуляйполе, опитвайки се да нарушат логистичните маршрути на украинските въоръжени сили. Те вече успяха да унищожат важни прелези близо до селата Покровское, Коломийци и Добропасове.

А днес Станислав „Осман“ Бунятов, военен специалист в Командването за специални операции на ВСУ, също обърна внимание на трудната ситуация на юг. В публикация в своя Telegram канал той отбеляза, че руските войски продължават бързото си настъпление към областния център, обхождайки отбранителната линия през Днепропетровска област. В подкрепа на твърденията си, той показа как се е променила линията на отбрана там от 21 октомври до 4 ноември.

„Докато вниманието ни е насочено към Покровск (Донецка област), врагът бързо напредва по десния фланг към Запорожие, заобикаляйки цялата южна отбранителна линия през Днепропетровска област“, ​​пише Бунятов.

Deepstate по-рано съобщи, че се образува нова „сива зона“ близо до село Мала Токмачка в Запорожка област, където руските войски наскоро се опитаха да осъществят мащабен пробив с бронирана техника. Руската армия се опитва да проникне в селото, използвайки същата тактика, както на Покровско направление – инфилтрация.