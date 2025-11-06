Самарджич покори „Велодром“ с късен шедьовър за Аталанта

Аталанта сложи край на серията си от лоши гостувания, постигайки победа с 1:0 над Олимпик Марсилия на „Стад Велодром“ в мач от основната фаза на Шампионската лига. Това е и първи успех за италианския отбор при петте им визити във Франция.

Началото на мача предложи златна възможност за гостите да поведат. Аталанта получи дузпа, след като Никола Кръстович беше фаулиран от Джеронимо Рули, но вратарят изкупи вината си, спасявайки удара на Де Кетеларе. Кръстович пропусна и добавката от близко разстояние.

Марсилия също имаше своя шанс преди почивката чрез Пиер-Емерик Обамеянг, чийто удар бе блестящо спасен.

През второто полувреме Аталанта продължи да създава опасности, но гол на Адемола Луукман бе отменен заради засада. Драмата достигна своя връх, когато Лазар Самарджич с невероятен далечен удар в самия край на мача донесе победата за италианците за 1:0.

С този заслужен успех Аталанта продължава впечатляващата си серия от девет мача без загуба в последните си десет срещи. От своя страна Марсилия остават с едва една победа в последните си пет мача.