Сърбия избухна срещу ЕС: „Ще броя до 500, преди да кажа нещо лошо“

Не можете да повярвате колко пъти съм си прехапал езика, за да не казвам нещо. Опитвам се и обещах, че ще говоря само хубаво за ЕС, а за това, което бих казал понякога различно, не само ще си прехапвам езика, но и ще броя до 500, за да не оставя лошо впечатление.“

Това заяви президентът на Сърбия Александър Вучич след среща с ръководителя на делегацията на ЕС Андреас фон Бекерат, който му връчи доклада на Европейската комисия за напредъка на Сърбия към членство в ЕС, предаде БГНЕС.

„Вие казахте, че е огледало, аз бих казал, че е вашето мнение и визия. Благодаря ви за всичко, което казахте – важно е нашите граждани да чуят честно какво очаквате от нас," коментира Вучич.

Сръбският президент призна, че страната му има нужда от сериозни реформи в областта на съдебната система и върховенството на закона, както и че „не винаги е достатъчно добра в геополитиката“.

Той обаче подчерта, че в Сърбия има свободата да се изразява различно мнение, дори когато то не съвпада с позициите на Брюксел.