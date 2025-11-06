Сърбия избухна срещу ЕС: „Ще броя до 500, преди да кажа нещо лошо“

Това заяви президентът на Сърбия Александър Вучич след среща с ръководителя на делегацията на ЕС Андреас фон Бекерат, който му връчи доклада на Европейската комисия за напредъка на Сърбия към членство в ЕС, предаде БГНЕС.
Сръбският президент призна, че страната му има нужда от сериозни реформи в областта на съдебната система и върховенството на закона, както и че „не винаги е достатъчно добра в геополитиката“.
Той обаче подчерта, че в Сърбия има свободата да се изразява различно мнение, дори когато то не съвпада с позициите на Брюксел.
