НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 06.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Сърбия избухна срещу ЕС: „Ще броя до 500, преди да кажа нещо лошо“

          0
          22
          Александър Вучич
          Александър Вучич
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Не можете да повярвате колко пъти съм си прехапал езика, за да не казвам нещо. Опитвам се и обещах, че ще говоря само хубаво за ЕС, а за това, което бих казал понякога различно, не само ще си прехапвам езика, но и ще броя до 500, за да не оставя лошо впечатление.“

          Това заяви президентът на Сърбия Александър Вучич след среща с ръководителя на делегацията на ЕС Андреас фон Бекерат, който му връчи доклада на Европейската комисия за напредъка на Сърбия към членство в ЕС, предаде БГНЕС.

          „Вие казахте, че е огледало, аз бих казал, че е вашето мнение и визия. Благодаря ви за всичко, което казахте – важно е нашите граждани да чуят честно какво очаквате от нас,“ коментира Вучич.

          - Реклама -

          Сръбският президент призна, че страната му има нужда от сериозни реформи в областта на съдебната система и върховенството на закона, както и че „не винаги е достатъчно добра в геополитиката“.

          Той обаче подчерта, че в Сърбия има свободата да се изразява различно мнение, дори когато то не съвпада с позициите на Брюксел.

          „ЕС не трябва да се тревожи много – мандатът ми скоро ще приключи и след мен ще дойде някой по-чаровен и по-мил, който знае как да говори по-меко,“ заяви Вучич с ирония.

          Не можете да повярвате колко пъти съм си прехапал езика, за да не казвам нещо. Опитвам се и обещах, че ще говоря само хубаво за ЕС, а за това, което бих казал понякога различно, не само ще си прехапвам езика, но и ще броя до 500, за да не оставя лошо впечатление.“

          Това заяви президентът на Сърбия Александър Вучич след среща с ръководителя на делегацията на ЕС Андреас фон Бекерат, който му връчи доклада на Европейската комисия за напредъка на Сърбия към членство в ЕС, предаде БГНЕС.

          „Вие казахте, че е огледало, аз бих казал, че е вашето мнение и визия. Благодаря ви за всичко, което казахте – важно е нашите граждани да чуят честно какво очаквате от нас,“ коментира Вучич.

          - Реклама -

          Сръбският президент призна, че страната му има нужда от сериозни реформи в областта на съдебната система и върховенството на закона, както и че „не винаги е достатъчно добра в геополитиката“.

          Той обаче подчерта, че в Сърбия има свободата да се изразява различно мнение, дори когато то не съвпада с позициите на Брюксел.

          „ЕС не трябва да се тревожи много – мандатът ми скоро ще приключи и след мен ще дойде някой по-чаровен и по-мил, който знае как да говори по-меко,“ заяви Вучич с ирония.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Исторически подпис: България и РСМ възобновяват столетния проект за жп връзка по Коридор №8

          Никола Павлов -
          България и Северна Македония направиха ключова стъпка към изграждането на дългоочакваната си железопътна връзка. Министрите на транспорта на двете страни подписаха споразумение за довършване...
          Европа

          Дронове парализираха летището в Брюксел и осуетиха визита на премиера на Саксония-Анхалт за сътрудничество в борбата с дронове

          Иван Христов -
          Райнер Хазелоф, министър-председателят на Саксония-Анхалт, не успя да стигне до Брюксел навреме, защото полетът му се забави поради незаконни полети на дронове. Той пътуваше...
          Икономика

          Гърция започва сондаж за природен газ в Йонийско море с очаквания за 200 млрд. куб. м

          Никола Павлов -
          Гърция възлага надежди на потенциални залежи от около 200 милиарда кубически метра природен газ в зона в Йонийско море, където предстои да бъде извършен...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions