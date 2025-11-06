НА ЖИВО
          САЩ създават военна авиобаза в Дамаск

          САЩ ще разположат войските си в сирийска авиобаза в Дамаск, съобщава Reuters, позовавайки се на източници.

          Вашингтон се надява да улесни прилагането на пакта за сигурност между Сирия и Израел. Това ще бъде и „знак за стратегическото преориентиране на Сирия“ към САЩ след падането на режима на Башар Асад.

          Базата се намира на изхода към Южна Сирия, която се очаква да стане демилитаризирана зона съгласно пакта за ненападение между Израел и Сирия. Белият дом действа като посредник.

          На 10 ноември Тръмп ще бъде домакин на сирийския президент Ахмед ал-Шараа в Белия дом – това ще бъде първото подобно посещение на новия сирийски лидер. Преди това Тръмп призова ООН да отмени санкциите срещу ал-Шараа.

          На 16 октомври ал-Шараа посети Москва и проведе разговори с руския президент Владимир Путин. След разговорите беше обявено, че Русия ще запази военните си бази в Сирия.

