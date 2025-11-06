САЩ се готвят за въздушен хаос: трафикът може да бъде намален с 10%

Съединените щати са на крачка от сериозен транспортен колапс. Ако до петък не бъде постигнато споразумение за прекратяване на правителствената криза, страната ще намали въздушния трафик с 10%.

- Реклама -

Ограниченията ще засегнат 40 от най-големите летища в САЩ и между 3500 и 4000 полета дневно, което може да доведе до масови закъснения и отменени пътувания.

Причината е спирането на дейността на федералните агенции, което вече принуди 13 000 авиационни диспечери и 50 000 служители на Администрацията за транспортна сигурност (TSA) да работят без заплащане. В резултат – десетки хиляди полети в цялата страна вече са сериозно затруднени.

„Ако федералното правителство продължи да не работи още една седмица, ще се стигне до масов хаос и затваряне на част от националното въздушно пространство“, предупреди американският министър на транспорта.

Ситуацията е безпрецедентна от години насам и поставя под въпрос сигурността и устойчивостта на американската транспортна система.