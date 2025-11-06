НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 06.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Сергей Лавров е изпадна в немилост пред Путин заради отменената среща с Тръмп

          0
          55
          Сергей Лавров
          Сергей Лавров
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров може да е изпаднал в немилост пред президента Владимир Путин след неудачния разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, след който пропадна срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп, пише „Коммерсанть“.

          - Реклама -

          Лавров, който е начело на руското външно министерство повече от 20 години, не се яви на важно заседание на Съвета за сигурност на Русия, председателствано от Путин, на 5 ноември.

          Руският вестник, позовавайки се на източници, съобщи, че Лавров „съгласувано е отсъствал“ от заседанието на Съвета за сигурност, на което Путин е разпоредил преглед на предложенията за възобновяване на ядрените опити. Министърът на външните работи е единственият постоянен член на Съвета за сигурност, който е пропуснал заседанието.

          Освен това Лавров е загубил статута си на ръководител на руската делегация на срещата на върха на Г-20, която ще се проведе през ноември. Тази година тя ще бъде оглавена от заместник-началника на администрацията на президента Максим Орешкин. Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че решението за назначаването на Орешкин е взето от Путин.

          Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров може да е изпаднал в немилост пред президента Владимир Путин след неудачния разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, след който пропадна срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп, пише „Коммерсанть“.

          - Реклама -

          Лавров, който е начело на руското външно министерство повече от 20 години, не се яви на важно заседание на Съвета за сигурност на Русия, председателствано от Путин, на 5 ноември.

          Руският вестник, позовавайки се на източници, съобщи, че Лавров „съгласувано е отсъствал“ от заседанието на Съвета за сигурност, на което Путин е разпоредил преглед на предложенията за възобновяване на ядрените опити. Министърът на външните работи е единственият постоянен член на Съвета за сигурност, който е пропуснал заседанието.

          Освен това Лавров е загубил статута си на ръководител на руската делегация на срещата на върха на Г-20, която ще се проведе през ноември. Тази година тя ще бъде оглавена от заместник-началника на администрацията на президента Максим Орешкин. Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че решението за назначаването на Орешкин е взето от Путин.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Руските удари оставиха ключовия украински град Павлоград без електричество

          Иван Христов -
          Град Павлоград в Днепропетровска област е напълно без електричество след руска атака с дронове, съобщи в Telegram Владислав Гайвоненко, началник на Днепропетровската областна военна...
          Social

          „Правда“: Разгромът на ВСУ във Волчанск приближава Харковска област към референдум

          Иван Христов -
          Битката за Волчанск е към своя край и руската армия контролира по-голямата част от града и разширява буферната си зона около него. Какво означава...
          Война

          Пакистан обстрелва Афганистан въпреки примирието

          Пламена Ганева -
          Пакистански сили са обстрелвали територията на Афганистан, въпреки продължаващото примирие и мирните преговори между двете страни, съобщиха за АФП афганистански военни източници и очевидци. „Пакистан...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions