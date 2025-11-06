Сергей Лавров е изпадна в немилост пред Путин заради отменената среща с Тръмп

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров може да е изпаднал в немилост пред президента Владимир Путин след неудачния разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, след който пропадна срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп, пише „Коммерсанть“.

Лавров, който е начело на руското външно министерство повече от 20 години, не се яви на важно заседание на Съвета за сигурност на Русия, председателствано от Путин, на 5 ноември.

Руският вестник, позовавайки се на източници, съобщи, че Лавров „съгласувано е отсъствал“ от заседанието на Съвета за сигурност, на което Путин е разпоредил преглед на предложенията за възобновяване на ядрените опити. Министърът на външните работи е единственият постоянен член на Съвета за сигурност, който е пропуснал заседанието.

Освен това Лавров е загубил статута си на ръководител на руската делегация на срещата на върха на Г-20, която ще се проведе през ноември. Тази година тя ще бъде оглавена от заместник-началника на администрацията на президента Максим Орешкин. Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че решението за назначаването на Орешкин е взето от Путин.