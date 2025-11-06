НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Скок на цените на всички цигари от Нова година

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          От 1 януари 2026 г. се очаква поскъпване на всички тютюневи изделия в България заради планираното увеличение на акцизните ставки, заложено в проектобюджета за следващата година.

          Промените ще засегнат традиционните цигари, както и нагреваемите тютюневи изделия и течностите за електронни цигари, включително и тези без никотин.

          Увеличението е част от четиригодишна програма за плавно повишаване на акцизите, с която България цели да достигне средните нива за Европейския съюз.

          Повишения по категории

          • Цигари: акцизът се увеличава от 107,57 евро на 113 евро за 1000 къса. С включен ДДС се очаква поскъпване от около 30 стотинки на кутия, при запазване на текущите търговски надценки.
          • Нагреваем тютюн: акцизът се вдига с 10 евро на килограм, което ще доведе до увеличение с около 15 стотинки на кутия от 20 стика – както за изделия с никотин, така и без.
          • Електронни цигари: ставката се увеличава от 0,23 на 0,25 евро за милилитър течност. Това означава около 10 стотинки повече за устройство с 2 мл течност и до 1 лев повече за бутилка от 20 мл.
          • Пури и пурети: новият акциз ще бъде 212,70 евро за 1000 къса.
          • Тютюн за пушене: ставката нараства до 121,96 евро за килограм.

          В началото на годината на пазара ще има продукти със стари бандероли, които ще се продават по досегашните цени до изчерпване на количествата.

          Финансовото министерство очаква от новите ставки допълнителни приходи от около 130 млн. евро, към които ще се добавят още 26 млн. евро от ДДС.

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

