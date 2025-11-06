Смело към върха: Алекс Николов е най-добър играч в Италия за месец Октомври!

Световният вицешампион от Филипините Александър Николов беше определен за Най-полезен играч в италианската Суперлига за месец октомври. Новината оповестиха от клуба му Кучине Лубе Чивитанова.

Николов, който стана Реализатор номер 1 на Световното по волейбол, пренесе силната си форма и в първите мачове от италианското първенство, като отбеляза 96 точки в първите четири мача на отбора си – 80 от тях през октомври.

Един от синовете на Владимир Николов прибра и две награди за MVP при успехите над Гротадзолина в първия кръг и над Тренто в третия. В подреждането за реализатор Алекс в момента е втори, единствено зад белгиеца Фере Регерс.

„Доволен съм от начина, по който започнахме сезона с Кучине Лубе Чивитанова. Наградата за Най-полезен играч ме прави горд, тъй като тя е резултат на много жертви и работа. Това е значима награда, която посвещавам на годеницата си Юлия, и е заслуга също на съотборниците ми. На тях им благодаря за подкрепата. За мен това е допълнителен стимул да давам най-доброто, което ще опитам и в мача срещу Верона в неделя“, сподели Николов пред официалния сайт на Лубе.