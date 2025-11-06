София е домакин на първата балканска среща за наследствен ангиоедем

Водещи експерти от Балканите се събират в София за Първата балканска среща, посветена на наследствения ангиоедем, под надслов „Консенсус и навигация за бъдещето“. Тридневният форум стартира тази вечер в 18:00 ч. в Гранд хотел София, като домакини са доц. Анна Валериева и проф. Мария Стаевска от Клиниката по алергология на УМБАЛ „Александровска“.

Събитието ще бъде открито от почетния председател проф. Анастасиос Герменис от Катедрата по имунология в Университета на Тесалия. Той ще изнесе обзорна лекция на тема „История и бъдеще на наследствения ангиоедем на Балканите“.

Вторият ден на конференцията ще се фокусира върху националните предизвикателства, свързани със заболяването в региона. В рамките на кръгла маса ще се проведат дебати с участието на представители от десет балкански държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Република Северна Македония, Румъния, Словения, Сърбия, Турция и Хърватия.

Една от основните теми за обсъждане ще бъде възможността за учредяване на Балканска мрежа на експертите по наследствен ангиоедем. В последния ден на форума, събота, фокусът ще бъде върху пациентите. Представители на пациентски организации ще споделят опит и ще обсъдят с лекарите въпроси, свързани със застъпничеството и подкрепата за хората, живеещи с рядкото заболяване.

Медиите също са поканени да се включат в дискусиите и да чуят личните истории на пациентите. Специален пациентски посланик на срещата ще бъде дипломатът Мирослав Зафиров, известен с позицията си на старши политически съветник в мисията на ООН за близкоизточния мирен процес в Йерусалим.