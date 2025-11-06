НА ЖИВО
          Стана ясно кой е фенът, хвърлил бутилка по вратаря на „Ботев" Пловдив

          Снимка: БГНЕС
          Полицията е установила самоличността на запалянкото на „Локомотив“ Пловдив, който по време на градското дерби уцели с бутилка в главата вратаря на „Ботев“ Пловдив Даниел Наумов, съобщава „24 часа“.

          Инцидентът се случи в събота, а според първоначалната информация извършителят е 40-годишен мъж, а не тийнейджър, както се предполагаше първоначално.

          Все още няма официално потвърждение от МВР и прокуратурата за задържането на заподозрения.

          Ако бъде осъден, запалянкото може да получи забрана за посещение на спортни събития, както и наказание „общественополезен труд“ или няколко дни лишаване от свобода.

          След инцидента Българският футболен съюз наложи тежки санкции:

          • служебна победа 4:0 за „Ботев“ Пловдив,
          • глоба от 25 000 лв. за „Локомотив“,
          • задължение следващите три домакинства на „Лаута“ да се играят без публика.

          „Ботев“ също беше санкциониран с 13 000 лв. за прояви на хулиганство от страна на своите фенове.

