Стана ясно кой е фенът, хвърлил бутилка по вратаря на „Ботев“ Пловдив

Полицията е установила самоличността на запалянкото на „Локомотив“ Пловдив, който по време на градското дерби уцели с бутилка в главата вратаря на „Ботев“ Пловдив Даниел Наумов, съобщава „24 часа“.

Инцидентът се случи в събота, а според първоначалната информация извършителят е 40-годишен мъж, а не тийнейджър, както се предполагаше първоначално.

Все още няма официално потвърждение от МВР и прокуратурата за задържането на заподозрения.

Ако бъде осъден, запалянкото може да получи забрана за посещение на спортни събития, както и наказание „общественополезен труд“ или няколко дни лишаване от свобода.

След инцидента Българският футболен съюз наложи тежки санкции:

служебна победа 4:0 за „Ботев“ Пловдив ,

, глоба от 25 000 лв. за „Локомотив“ ,

, задължение следващите три домакинства на „Лаута“ да се играят без публика.

„Ботев“ също беше санкциониран с 13 000 лв. за прояви на хулиганство от страна на своите фенове.