      четвъртък, 06.11.25
          Стрелба по куче разтърси село Долно Абланово: „За мен този човек е убиец"

          Трагедия и страх в село Долно Абланово край Русе – жена изгуби домашния си любимец, след като неизвестен мъж откри стрелба по време на разходка. Куршумът пронизал кучето ѝ в сърцето, а стопанката му едва успяла да спаси себе си и другото си животно.

          Това не е първият подобен случай в селото. Местните твърдят, че от месеци някой стреля по домашни кучета, а извършителят все още не е заловен.

          „В неделя бяхме на разходка с двете ми кучета малко извън селото. Видях син джип, който спря на разстояние. Помислих си, че е земеделец. После чух изстрел – кучето ми падна“, разказа в ефира на „Здравей, България“ стопанката Даниела Куртева.

          Животното издъхнало за секунди.

          „Надявах се, че е само ранено, но беше простреляно в сърцето“, споделя тя.

          Жената разказва, че мъжът не се опитал да избяга веднага, а се прицелил и във второто ѝ куче.

          „Разбрах, че се готви да стреля пак. Хукнах към него, крещейки. Осъзнавах, че може да стреля и по мен, но реших да рискувам. В крайна сметка той се поколеба и си тръгна“, казва Куртева.

          Тя веднага подала сигнал в полицията, а на мястото пристигнали криминалисти и ветеринарен лекар.

          „Открихме гилзите, измериха разстоянието, направиха снимки и събраха доказателства. Сега чакаме решение“, обяснява жената.

          „За мен това е убиец, който стреля не само по животни. Някой ден може да стреля и по хора, защото границата е твърде тънка“, категорична е тя.

          Друг жител на селото потвърждава, че подобен инцидент се е случил и през август, когато неговото куче също било простреляно, но оцеляло след лечение.

          „В селото има човек, който не се съобразява нито с ловните, нито с човешките норми. Стреля по всичко живо. Този човек, когато излезе на лов, просто стреля“, казва мъжът.

          Жителите на Долно Абланово настояват полицията да открие и накаже извършителя, защото живеят в постоянен страх.

