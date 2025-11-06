Стрелба по куче разтърси село Долно Абланово: „За мен този човек е убиец“

Трагедия и страх в село Долно Абланово край Русе – жена изгуби домашния си любимец, след като неизвестен мъж откри стрелба по време на разходка. Куршумът пронизал кучето ѝ в сърцето, а стопанката му едва успяла да спаси себе си и другото си животно.
Това не е първият подобен случай в селото. Местните твърдят, че от месеци някой стреля по домашни кучета, а извършителят все още не е заловен.
Животното издъхнало за секунди.
Жената разказва, че мъжът не се опитал да избяга веднага, а се прицелил и във второто ѝ куче.
Тя веднага подала сигнал в полицията, а на мястото пристигнали криминалисти и ветеринарен лекар.
Друг жител на селото потвърждава, че подобен инцидент се е случил и през август, когато неговото куче също било простреляно, но оцеляло след лечение.
Жителите на Долно Абланово настояват полицията да открие и накаже извършителя, защото живеят в постоянен страх.
