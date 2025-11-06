НА ЖИВО
      четвъртък, 06.11.25
          Европа Икономика

          Tesla отчете рекорден срив на продажбите си в Германия през октомври

          Снимка: БГНЕС
          Продажбите на гиганта в областта на електромобилите Tesla в Германия са се сринали с 53,5% през октомври на годишна база.

          Данните са на Федералната служба за автомобилен транспорт (KBA) на страната, цитирани от Анадолската агенция.

          През октомври компанията е реализирала само 750 продадени автомобила, спрямо 1607 броя през същия месец на 2024 г.

          Според KBA, в Германия са продадени общо 434 627 нови електромобила с батерии от началото на годината досега — почти 40% ръст спрямо същия период на миналата година. От тях 15 595 са автомобили на Tesla, което представлява 50% спад за производителя на Илон Мъск.

          Въпреки че Tesla разполага с голям завод за сглобяване на автомобили край Берлин, в Бранденбург, имиджът ѝ пострада през последните месеци заради политическите позиции и намеса на Мъск в европейската политика, което предизвика критики от страна на потребителите.

          Освен политическите фактори, нарастващата конкуренция от китайските автомобилни марки също е оказала сериозен натиск върху Tesla.

          BYD, един от основните ѝ конкуренти, е отбелязал ръст от 866,3% на годишна база, достигайки 3353 продадени единици през октомври, сочат данните на KBA.

