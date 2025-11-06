НА ЖИВО
          The Telegraph: Бойци от елитно поделение на ВСУ са загинали при руския удар по параден строй в Днепропетровска област

          Параден строй на ВСУ
          Параден строй на ВСУ
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          По време на скорошен руски ракетен удар с „Искандер“ по параден строй в Днепропетровска област са били убити войници от елитните части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщава британският вестник The Telegraph.

          Изданието цитира и журналиста Святненко, който съобщава, че са били убити „най-добрите оператори на дронове и пехотинци“.

          Според него, в събота, на личния състав, включително „най-добрите пилоти и пехотинци на бригадата“, е било наредено да се съберат на плаца за церемония по награждаване, където е паднала балистичната ракета.

          „Събраха най-добрите. Най-добрите пилоти и пехотинци на бригадата. По заповед. На открита територия. Падна балистична ракета. Историята за небрежност (или липса на такава) се повтори“, пише Святненко.

