The Telegraph: Бойци от елитно поделение на ВСУ са загинали при руския удар по параден строй в Днепропетровска област

По време на скорошен руски ракетен удар с „Искандер“ по параден строй в Днепропетровска област са били убити войници от елитните части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщава британският вестник The Telegraph.

Изданието цитира и журналиста Святненко, който съобщава, че са били убити „най-добрите оператори на дронове и пехотинци“.

Според него, в събота, на личния състав, включително „най-добрите пилоти и пехотинци на бригадата“, е било наредено да се съберат на плаца за церемония по награждаване, където е паднала балистичната ракета.

„Събраха най-добрите. Най-добрите пилоти и пехотинци на бригадата. По заповед. На открита територия. Падна балистична ракета. Историята за небрежност (или липса на такава) се повтори“, пише Святненко.