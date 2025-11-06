The Washington Post: Украйна трябва да избира между спасяването на своята територия или живота на своите войници в битката при Покровск

Украйна трябва да избира между това да спаси територията си или живота на своите войници в битката за Покровск, пише The Washington Post.

„Оттеглянето от Покровск – дори за да се консолидират по-изгодни позиции наблизо – би могло да засили руския морал и да бъде използвано, за да се убеди непредсказуемият Бял дом, че Киев е неспособен да възпре Москва от нейните максималистични цели. Оставането в града на фона на разгръщащи се улични боеве обаче носи сериозни рискове от големи загуби сред украинските войски и техника, представлявайки опасност за страна, която вече е значително превъзхождана числено от врага и страда от сериозен недостиг на човешка сила“, се казва в статията.

Контролът на руската армия над Покровск би могъл да отвори пътя за нейното настъпление към Днепропетровска и Запорожка области, които са по-слабо защитени.

Дилемата се утежнява от болезнената история на други източни градове, превзети от Русия, включително Бахмут и Авдеевка, където Украйна се окопа и след това „претърпя огромни загуби, докато Русия напредваше“.

Русия иска да „окупира колкото се може повече територия в Източна и Южна Украйна“, за да увеличи натиска за отмяна на икономическите санкции и да упражни „политически натиск върху преговорите“, казва Андрей Риженко, стратегически експерт в американската компания Sonata.

Военни анализатори казват, че решенията трябва да се вземат бързо, тъй като прозорецът за изтегляне на украинските войски от Покровск може бързо да се затвори. В същото време изтеглянето от Покровск може да даде на украинските войски нови предимства, ако успеят да установят нови опорни точки наблизо, преди да настъпи зимата. По-конкретно, това би съкратило фронтовите линии на Украйна и би подобрило логистиката.