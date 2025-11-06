Трагедия в Златоград: 66-годишен шофьор на ученически автобус почина зад волана

66-годишен шофьор на ученически автобус почина днес, докато е бил зад волана в Златоград. Благодарение на бързата му реакция да спре превозното средство е предотвратен по-сериозен инцидент. По време на случилото се в автобуса не е имало пътници.

Информацията беше официално потвърдена от Елена Стоилова, говорител на Областната дирекция на МВР в Смолян, пред агенция „Фокус“. Сигнал за инцидента е подаден в 10:40 часа от преминаващ гражданин.

Според първоначалните данни на водача му е прилошало внезапно, но той е успял да спре на пътното платно на улица „България“ при изхода на града. Пристигналият на място екип на Спешна помощ е констатирал смъртта му. Предполага се, че причината е инфаркт или инсулт.

От полицията уточниха, че починалият водач е от село Върлино, община Неделино.