НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 06.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Трагедия в Златоград: 66-годишен шофьор на ученически автобус почина зад волана

          0
          0
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          66-годишен шофьор на ученически автобус почина днес, докато е бил зад волана в Златоград. Благодарение на бързата му реакция да спре превозното средство е предотвратен по-сериозен инцидент. По време на случилото се в автобуса не е имало пътници.

          - Реклама -

          Информацията беше официално потвърдена от Елена Стоилова, говорител на Областната дирекция на МВР в Смолян, пред агенция „Фокус“. Сигнал за инцидента е подаден в 10:40 часа от преминаващ гражданин.

          Шофьор почина, след като се блъсна в паркирани коли в Самоков Шофьор почина, след като се блъсна в паркирани коли в Самоков

          Според първоначалните данни на водача му е прилошало внезапно, но той е успял да спре на пътното платно на улица „България“ при изхода на града. Пристигналият на място екип на Спешна помощ е констатирал смъртта му. Предполага се, че причината е инфаркт или инсулт.

          От полицията уточниха, че починалият водач е от село Върлино, община Неделино.

          66-годишен шофьор на ученически автобус почина днес, докато е бил зад волана в Златоград. Благодарение на бързата му реакция да спре превозното средство е предотвратен по-сериозен инцидент. По време на случилото се в автобуса не е имало пътници.

          - Реклама -

          Информацията беше официално потвърдена от Елена Стоилова, говорител на Областната дирекция на МВР в Смолян, пред агенция „Фокус“. Сигнал за инцидента е подаден в 10:40 часа от преминаващ гражданин.

          Шофьор почина, след като се блъсна в паркирани коли в Самоков Шофьор почина, след като се блъсна в паркирани коли в Самоков

          Според първоначалните данни на водача му е прилошало внезапно, но той е успял да спре на пътното платно на улица „България“ при изхода на града. Пристигналият на място екип на Спешна помощ е констатирал смъртта му. Предполага се, че причината е инфаркт или инсулт.

          От полицията уточниха, че починалият водач е от село Върлино, община Неделино.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия остави без ток въглищните мини в Днепропетровска област, хиляди миньори са под земята

          Иван Христов -
          Русия нанесе нови удари по въглищните мини в Днепропетровска област. Атаката е спряла тока в осем мини, а хиляди миньори са били под земята...
          Война

          ВСУ се оттеглят в Гришино и готвят нов удар срещу руската армия в Покровск

          Иван Христов -
          Повечето украински източници очакват Покровск да бъде напълно превзет от руската армия в рамките на следващите 48-72 часа, пише „Военная Хроника“. Междувременно в града се...
          Инциденти

          Кметът на „Изгрев“: Палежите на коли в „Дианабад“ излизат извън контрол

          Екип Евроком -
          Поредица от палежи на автомобили в столичния квартал "Дианабад" предизвиква нарастващо напрежение и безпокойство сред жителите. Кметът на район "Изгрев" д-р Делян Георгиев алармира,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions