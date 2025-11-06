Трагичен случай: ВиК служител загина в Лясковец

Работник на „ВиК“ е загинал при трудов инцидент по време на отстраняване на авария в Лясковец, област Велико Търново.

- Реклама -

По първоначална информация върху мъжа са се срутили инертни материали, докато е работел в изкоп. Той е загинал на място.

Инцидентът е станал около 15:00 часа днес, съобщи за bTV кметът на Лясковец Васил Христов.

От МВР потвърдиха случая и уточниха, че е образувано следствено дело. На място се извършва оглед. Починалият е около 60-годишен и е жител на Лясковец.

Паралелно с разследването, Главната инспекция по труда (ГИТ) ще извърши проверка за обстоятелствата около инцидента и спазването на изискванията за безопасност на труда.