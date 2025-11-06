НА ЖИВО
          Тръмп: Путин ми каза – „на теб предстои да разрешиш войната в Украйна"

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди, че руският държавен глава Владимир Путин го е помолил за помощ за разрешаване на войната между Русия и Украйна.

          Както Тръмп разказа в кулоарите на американски бизнес форум в Маями, това се е случило преди две седмици по време на телефонен разговор.

          „Говорих с Путин преди две седмици и той каза – цитирам: „Опитваме се да прекратим тази война от 10 години, но не успяхме. Сега ти предстои да разрешиш това“. Успях да разреша някои от тези проблеми за един час – без никаква помощ от ООН“, заяви американският лидер.

