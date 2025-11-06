Трипъл-дабъл на Никола Йокич стигна на Денвър да се справи с Маями

Денвър постигна 5-и пореден успех в НБА. Нъгетс постигнаха домашен успех срещу Маями със 122:112 точки (36:33, 32:27, 33:26, 21:26). В герой за победителите се превърна сръбският център Никола Йокич. За 36:35 минути на паркета той наниза 33 точки, направи 15 борби и 16 асистенции.

Втори по успеваемост беше Аарън Гордън с 24 точки. За Маями Норман Пауъл се отчете с 23 точки. Андрю Уигинс допълни с 22 пункта. В този двубой Денвър имаше преднина още на полувремето и отстъпи само в четвъртата част.

Последните резултати от НБА

Детройт Пистънс – Юта Джаз 114:103 точки

Индиана Пейсърс – Бруклин Нетс 103:112

Кливланд Кавалиърс – Филаделфия 76ърс 132:121

Бостън Селтикс – Вашингтон Уизърдс 136:107

Ню Йорк Никс – Минесота Тимбъруувс 137:114

Менфис Гризлис – Хюстън Рокетс 109:124

Далас Маверикс – Ню Орлиънс Пеликанс 99:101

Портланд Трейл Блейзърс – Оклахома Сити Тъндър 121:119

Сакраменто Кингс – Голдън Стейт Уориърс 121:116

Лос Анджелис Лейкърс – Сан Антонио Спърс 118:116