НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 06.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортБаскетбол

          Трипъл-дабъл на Никола Йокич стигна на Денвър да се справи с Маями

          Успехи постигнаха още ЛА Лейкърс, Сакраменто, Портланд, Ню Орлиънс, Хюстън, Ню Йорк, Бостън, Кливланд, Бруклин и Детройт

          0
          8
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Денвър постигна 5-и пореден успех в НБА. Нъгетс постигнаха домашен успех срещу Маями със 122:112 точки (36:33, 32:27, 33:26, 21:26). В герой за победителите се превърна сръбският център Никола Йокич. За 36:35 минути на паркета той наниза 33 точки, направи 15 борби и 16 асистенции.

          - Реклама -

          Втори по успеваемост беше Аарън Гордън с 24 точки. За Маями Норман Пауъл се отчете с 23 точки. Андрю Уигинс допълни с 22 пункта. В този двубой Денвър имаше преднина още на полувремето и отстъпи само в четвъртата част. 

          Последните резултати от НБА

          Детройт Пистънс – Юта Джаз 114:103 точки

          Индиана Пейсърс – Бруклин Нетс 103:112

          Кливланд Кавалиърс – Филаделфия 76ърс 132:121

          Бостън Селтикс – Вашингтон Уизърдс 136:107

          Ню Йорк Никс – Минесота Тимбъруувс 137:114

          Менфис Гризлис – Хюстън Рокетс 109:124

          Далас Маверикс – Ню Орлиънс Пеликанс 99:101

          Портланд Трейл Блейзърс – Оклахома Сити Тъндър 121:119

          Сакраменто Кингс – Голдън Стейт Уориърс 121:116

          Лос Анджелис Лейкърс – Сан Антонио Спърс 118:116

          Денвър постигна 5-и пореден успех в НБА. Нъгетс постигнаха домашен успех срещу Маями със 122:112 точки (36:33, 32:27, 33:26, 21:26). В герой за победителите се превърна сръбският център Никола Йокич. За 36:35 минути на паркета той наниза 33 точки, направи 15 борби и 16 асистенции.

          - Реклама -

          Втори по успеваемост беше Аарън Гордън с 24 точки. За Маями Норман Пауъл се отчете с 23 точки. Андрю Уигинс допълни с 22 пункта. В този двубой Денвър имаше преднина още на полувремето и отстъпи само в четвъртата част. 

          Последните резултати от НБА

          Детройт Пистънс – Юта Джаз 114:103 точки

          Индиана Пейсърс – Бруклин Нетс 103:112

          Кливланд Кавалиърс – Филаделфия 76ърс 132:121

          Бостън Селтикс – Вашингтон Уизърдс 136:107

          Ню Йорк Никс – Минесота Тимбъруувс 137:114

          Менфис Гризлис – Хюстън Рокетс 109:124

          Далас Маверикс – Ню Орлиънс Пеликанс 99:101

          Портланд Трейл Блейзърс – Оклахома Сити Тъндър 121:119

          Сакраменто Кингс – Голдън Стейт Уориърс 121:116

          Лос Анджелис Лейкърс – Сан Антонио Спърс 118:116

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          ISW: ВСУ с тактически успехи при Покровск и Доброполе

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са постигнали тактически успехи близо до Доброполе на Покровско направление, Донецка област. Руските сили обаче напредват близо до самия...
          Общество

          Изповед от изгнанието: бившият крал на Испания говори за самота и предателство

          Дамяна Караджова -
          Бившият испански крал Хуан Карлос признава, че се чувства изоставен и неразбран, включително от своя син и наследник крал Фелипе VI.
          Други

          В Турция откриха златно находище на стойност 1,7 милиарда долара

          Десислава Димитрова -
          Турската миннодобивна компания „Ермаден“ (Ermaden) съобщи, че е открила златно находище с резерв от над 420 000 унции в района на град Сивас в Централна Турция, информира в. „Тюркийе“.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions