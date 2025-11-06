НА ЖИВО
      четвъртък, 06.11.25
          Украински военен експерт: Насрещни улични боеве се разиграват в Покровск, няма никакво обкръжение на ВСУ

          Руските войски все още не са успели да консолидират позициите си в град Покровск, където насрещни улични боеве продължават навсякъде. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) не са в обкръжение и провеждат контранастъпление. Руснаците вкарват големи резерви в битката. Това заяви военният експерт Михаил Жирохов в ефира на украинското Radio NV.

          Експертът отбеляза, че информацията, идваща от Покровск, е толкова разнообразна, че е почти невъзможно да се формира съгласувана картина.

          „Стигнах до заключението, че Покровск в момента е напълно сива зона. Руснаците не са успели да консолидират позициите си. Поне се опитват да го направят. Нашите войски провеждат активни контраофанзиви. Няма обкръжение, няма сериозен вариант. Въпреки че, разбира се, логистиката е много, много лоша“, отбеляза Жирохов.

          Нещо повече, според него, логистиката е лоша не само близо до Покровск, но и близо до Краматорск, защото руснаците използват дронове с голям обсег или „дронове-майки“.

          „Следователно, ако говорим за конкретен изходен коридор или логистични проблеми, бих говорил за целия сектор, цялата фронтова линия в Донецка област“, ​​добави Жирохов.

          Той добави, че се водят интензивни боеве. Руснаците разполагат много големи резерви.

          „От наша страна се въвеждат свежи бригади и нови специални части, защото уличните боеве са специфичен вид бой, при който индивидуалната подготовка на всеки боец ​​е от решаващо значение. И когато казват, че са въвели ГУР или специални части, разбирам, че това е за вида насрещни улични боеве, които се разгръщат в целия Покровск“, подчерта Жирохов.

