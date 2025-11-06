Украинските ССО показаха уникални кадри от унищожението на склада за „Шахед“ в Донецк (ВИДЕО)

Вечерта на 5 ноември подразделения на Силите за специални операции (ССО) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха удар по руска база за съхранение, екипиране и изстрелване на дронове „Шахед“ в Донецк, предава УНИАН.

Според съобщения на Силите за специални операции в Telegram, военната инфраструктура на руснаците се е намирала на територията на бившето международно летище.

Беше отбелязано, че над 90 процента от изстреляните дронове на ССО са поразили целите си. Мощната експлозия и последвалата детонация са записани на видео от множество очевидци.

„Това беше съвместна операция: ССО, СБС и РВиА. Силите за специални операции продължават да провеждат асиметрични действия за спиране на руската военна агресия“, се добавя в изявлението.