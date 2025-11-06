НА ЖИВО
          Украйна проведе операция по унищожението на важна база за „Шахеди" на руснаците в Донецк

          В Донецк, след месеци щателна подготовка, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са унищожили база за съхранение, монтаж и изстрелване на дронове-камикадзе тип „Шахед“. Това съобщи в Telegram Роберт „Мадяр“ Бровди, командир на Силите за безпилотни летателни системи на украинските въоръжени сили, предава УНИАН.

          По-специално, благодарение на съвместна операция между Силите за специални операции, украинските ракетни войски и артилерия и бригадното разузнавателно подразделение на 414-та отделна бригада за безпилотни летателни системи „Птиците на Мадяр“, базата за съхранение, монтаж и изстрелване на „Шахед“, разположена на територията на летище Донецк, е била унищожена.

          „Разработването на тази сложна цел се превърна в старателна, продължила месеци разузнавателна операция, сглобена от малки парченца пъзел; тази нощ тя беше проведена с помощта на съответстващо оръжие на Силите за специални операции и ракетните войски и артилерия на украинските отбранителни сили“, подчерта Мадяр.

          Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна потвърди удара по базата и съобщи за експлозии и мощна вторична детонация, както и за района на засегнатото съоръжение.

          Освен това, според Генералния щаб, ВСУ са нанесли удар по Волгоградската нефтопреработвателна рафинерия в Русия.

          Годишният капацитет на тази рафинерия за рафиниране на петрол е 15,7 милиона тона (5,6% от общия капацитет на Русия).

          „Регистрирани са експлозии и пожар в целевата зона“, се казва в изявлението.

          Освен това, три съоръжения за гориво и смазочни материали са били ударени в Крим.

          „В нефтобазата в село Гвардейское е регистриран успешен удар по резервоар за гориво и цистерни за гориво и смазочни материали на товаро-разтоварния естакада. Ударени са резервоарни паркове в две депа за гориво и смазочни материали в Симферопол. Регистриран е пожар в резервоарите за гориво“, се казва в изявлението.

