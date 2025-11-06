В Европа се готви „военен Шенген“ срещу Русия

Европейският съюз се готви „военен Шенген“ – за бързо разполагане на войски, оръжия, боеприпаси и евакуация на ранените в условията на потенциален конфликт с Русия. Това съобщи полската радиостанция RMF FM.

Журналистите научиха от свои източници, че до 19 ноември Европейската комисия планира да представи документ за военната мобилност на ЕС, който „обхваща ефективното и мащабно движение на военна техника, персонал и товари в рамките на страните от ЕС“. Планирано е публикуването на документа, заедно със законодателни предложения за премахване на бариерите.

Длъжностни лица на Европейската комисия го сравняват със създаването на „военен Шенген“, което предполага премахване на граничния контрол върху движението на хора.

„Идеята е да се създаде зона за военна мобилност на ЕС с общи правила и процедури, както и мрежа от сухопътни коридори, летища и морски пристанища. Целта е да се осигури ефективен транспорт на войници и военна техника в случай на война или голяма криза“, се казва в статията.

Дариуш Йонски, член на Европейския парламент и член на Комисията по отбрана, е цитиран да казва, че в момента европейските мостове, пътища и железопътни линии не са подходящи за бързото движение на танкове, войски и военна техника. Танковете, според него, могат да „заседнат в тунели, а мостовете няма да могат да поддържат тежестта на това оборудване“.

Европейската комисия планира и дигитализиране на митническата логистика. По-конкретно, тя планира да предложи схема за спешни военни транспорти, така че военното оборудване да не се налага да чака специални разрешителни или да стои бездействащо на сборни пунктове. Тя също така призовава държавите да демонстрират солидарност при споделянето на военни ресурси.

Европейската комисия планира да опрости митническите процедури и обмисля създаването на флот с двойна употреба за солидарност, за да се премахнат логистичните пречки. Смята се, че такъв флот може да се състои например от специализирани вагони и локомотиви, които биха могли да се използват на различни места и по различно време. Това би позволило създаването на общ флот за военен транспорт.

Журналистите уточниха, че Европейската комисия подготвя тези документи в тясно сътрудничество с НАТО.