В Турция откриха златно находище на стойност 1,7 милиарда долара

Турската миннодобивна компания „Ермаден“ (Ermaden) съобщи, че е открила златно находище с резерв от над 420 000 унции в района на град Сивас в Централна Турция, информира в. „Тюркийе“, цитиран от БТА.
Той подчертава, че компанията разглежда това откритие като „първия значим резултат от последователната стратегия и целенасочената работа на екипа“.
Според изчисленията, при текущата пазарна цена на златото от около 4000 долара за унция, общата стойност на разкритите залежи възлиза на приблизително 1,7 милиарда щатски долара.
