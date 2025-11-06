В Турция откриха златно находище на стойност 1,7 милиарда долара

Турската миннодобивна компания „Ермаден“ (Ermaden) съобщи, че е открила златно находище с резерв от над 420 000 унции в района на град Сивас в Централна Турция, информира в. „Тюркийе“, цитиран от БТА.

„В резултат на интензивните и непрекъснати сондажни дейности, извършени в района на находището ‘Аладжахан’ край Сивас, ‘Ермаден’ идентифицира изключително ценен потенциален ресурс от 424 000 унции злато,“ заявява председателят на борда на директорите Мурат Ялчънташ. - Реклама -

Той подчертава, че компанията разглежда това откритие като „първия значим резултат от последователната стратегия и целенасочената работа на екипа“.

Според изчисленията, при текущата пазарна цена на златото от около 4000 долара за унция, общата стойност на разкритите залежи възлиза на приблизително 1,7 милиарда щатски долара.