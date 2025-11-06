НА ЖИВО
          В Турция откриха златно находище на стойност 1,7 милиарда долара

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Турската миннодобивна компания „Ермаден“ (Ermaden) съобщи, че е открила златно находище с резерв от над 420 000 унции в района на град Сивас в Централна Турция, информира в. „Тюркийе“, цитиран от БТА.

          „В резултат на интензивните и непрекъснати сондажни дейности, извършени в района на находището ‘Аладжахан’ край Сивас, ‘Ермаден’ идентифицира изключително ценен потенциален ресурс от 424 000 унции злато,“

          заявява председателят на борда на директорите Мурат Ялчънташ.
          Той подчертава, че компанията разглежда това откритие като „първия значим резултат от последователната стратегия и целенасочената работа на екипа“.

          Според изчисленията, при текущата пазарна цена на златото от около 4000 долара за унция, общата стойност на разкритите залежи възлиза на приблизително 1,7 милиарда щатски долара.

